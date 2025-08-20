Nébih: ezt a hibát ne kövesd el, ha paradicsomot teszel el télire

A paradicsom befőzésének itt a szezonja - a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a biztonságos és tartós befőzés fontosságára hívja fel a figyelmet, aminek alapja - közlésük szerint - az érett, egészséges, sérülésmentes alapanyag.

A paradicsom befőzésénél fontos az ép, egészséges alapanyag. Forrás: MW

A befőzéshez a paradicsomot alaposan meg kell mosni, majd távolítsuk el a csumáját, daraboljuk fel és passzírozzuk, hogy a magok és a héj nagy részét el tudjuk távolítani. Ezután főzzük addig, amíg el nem érjük a kívánt állagot – ami lehet sűrű püré vagy hígabb lé –, és ízlés szerint adjunk hozzá sót, esetleg kevés cukrot.

Az így elkészített házi paradicsomszószt sterilizált befőttesüvegekbe kell aztán tölteni, ügyelve arra, hogy ne maradjon bennük levegőbuborék. Fontos az is, hogy az üvegeket légmentesen zárjuk le. Utána tegyük vízfürdőbe, és 80–90 Celsius fokon legalább 30–40 percig hőkezeljük.

Ez a lépés elengedhetetlen, mert elpusztítja a romlást okozó mikroorganizmusokat, így a paradicsom biztonságosan tárolható akár hónapokig is - hangsúlyozza a Nébih.

A zöld paradicsom nyersen fogyasztva egészségtelen

Ha valaki aszalt paradicsomot szeretne készíteni, akkor a legegyszerűbb és legbiztonságosabb módszer a sütőben történő szárítás - 80-90 Celsius fokon 10-12 óra szükséges. Utána kerüljön a paradicsom légmentes edénybe, majd hűvös és sötét helyre. Egyre népszerűbb az olajban eltett aszalt paradicsom, ami azonban - a Nébih figyelmeztetése szerint - fokozott figyelmet igényel: kiemelten fontos, hogy csak teljesen kiszárított paradicsomot használjunk, és azt előzetesen savasítsuk ecetes vízben, csökkentve ezzel a késztermék pH-ját. Az elkészült terméket hűtőszekrényben kell tartani és ajánlott 1-2 héten belül elfogyasztani. Ha viszont a szaga kellemetlen, buborékokat látunk benne, vagy az olaj opálos, semmiképp ne együk meg - hangsúlyozza a hivatal.

Fontos tudni, hogy az éretlen, még zöld paradicsomot nagy mennyiségben nem ajánlott nyersen elfogyasztani, mert egy természetes, azonban nagy mennyiségben gyomorpanaszokat és fejfájást okozó toxint tartalmaz.