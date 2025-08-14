augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

33°
+38
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

12 órája

Több parkolóját is fejleszti a város, sőt, a térfigyelőrendszert is bővítik

Címkék#rendszer#busz#Komló#forint#szanatórium

Bővítik a térfigyelő rendszert Komlón. Két parkoló felújítására is sor kerül – a fejlesztések a Versenyképes Járások Programban elnyert támogatásnak köszönhetők.

Wald Kata

Parkolók újulnak meg és a térfigyelő rendszer is bővül hamarosan Komlón – a fejlesztéseket a Versenyképes Járások Program 170 millió forintos támogatásból fedezik. Az összeg  nagy részét a város működési költségeinek enyhítésére fordítják, mintegy hatvan millió forintból azonban még idén három projekt is megvalósul. 

parkoló térfigyelő
Parkolók újulnak meg és a térfigyelő rendszert is bővítik hamarosan Komlón.

Felfestést is kap a parkoló

Mint azt Polics Józseftől, Komló polgármesterétől megtudtuk, két parkoló is megújul a támogatásnak köszönhetően. Sikondán, a szanatórium előtt kerül sor teljes burkolatcserére, Komló belvárosában pedig a Komlóverzum mögött lévő parkolót fejlesztik.

Első ütemben az autók számára fenntartott helyek újulnak meg, azt követően a buszok parkolóhelyeinek rendbe tételére kerül sor. Az aszfaltos burkolatra felfestések is kerülnek, így a mostani rendezetlen állapotok megszűnnek, aminek eredményeként több autó számára lesz férőhely az adott tarületen. A gyalogosok számára is külön közlekedősávot alakítanak ki, illetve a közvilágítás bővítésére is sor kerül. Az elnyert támogatásból a térfigyelő rendszer bővítésére is sor kerül – 13 új kamerát telepítenek a rendőrséggel egyeztetett helyszínekre. Polics József kiemelte, a munkákat október közepéig szeretnék befejezni, legkésőbb december 31-ig pedig minden elkészül.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu