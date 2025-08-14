Több parkolóját is fejleszti a város, sőt, a térfigyelőrendszert is bővítik

Parkolók újulnak meg és a térfigyelő rendszer is bővül hamarosan Komlón – a fejlesztéseket a Versenyképes Járások Program 170 millió forintos támogatásból fedezik. Az összeg nagy részét a város működési költségeinek enyhítésére fordítják, mintegy hatvan millió forintból azonban még idén három projekt is megvalósul.

Felfestést is kap a parkoló

Mint azt Polics Józseftől, Komló polgármesterétől megtudtuk, két parkoló is megújul a támogatásnak köszönhetően. Sikondán, a szanatórium előtt kerül sor teljes burkolatcserére, Komló belvárosában pedig a Komlóverzum mögött lévő parkolót fejlesztik.

Első ütemben az autók számára fenntartott helyek újulnak meg, azt követően a buszok parkolóhelyeinek rendbe tételére kerül sor. Az aszfaltos burkolatra felfestések is kerülnek, így a mostani rendezetlen állapotok megszűnnek, aminek eredményeként több autó számára lesz férőhely az adott tarületen. A gyalogosok számára is külön közlekedősávot alakítanak ki, illetve a közvilágítás bővítésére is sor kerül. Az elnyert támogatásból a térfigyelő rendszer bővítésére is sor kerül – 13 új kamerát telepítenek a rendőrséggel egyeztetett helyszínekre. Polics József kiemelte, a munkákat október közepéig szeretnék befejezni, legkésőbb december 31-ig pedig minden elkészül.