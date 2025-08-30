augusztus 30., szombat

Dugó garantált: teljes egészében lezárják ezt a pécsi útszakaszt szombaton

Dugó garantált: teljes egészében lezárják ezt a pécsi útszakaszt szombaton

Forrás: MW

Fotó: Bánkúti Sándor

2025. augusztus 30-án, szombaton 6 és 19 óra között szlalomverseny miatt a rendőrség teljes szélességében lezárja a Veress Endre utcának a Műjégpálya és Megyeri út közötti szakaszát. Javasolt terelőút a 6-os számú főközlekedési út. A lezárás a helyi és a helyközi autóbuszjáratokat is érinti, amelyek mindkét irányba a Megyeri út – Alkony utca – Építők útja – Ybl Miklós utca útvonalon kerülik ki a lezárt szakaszt.

A Megyeri út és Mártírok útja csomópont északi oldalán a rendkívüli szennyvíz-vezeték rekonstrukció miatt a munkaterületet nyugati oldalról lesz lehetőség elkerülni. A csomópontban a forgalomirányító jelzőlámpa továbbra is sárga villogó üzemben marad.

 

