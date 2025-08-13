7 órája
Olyasmit hozott össze Fahéj és Vanília, amire még nem volt példa a pécsi állatkertben (VIDEÓ)
Fantasztikus gólyahírről számolt be minap a pécsi állatkert, amelynek történetében először születtek a súlyosan veszélyeztetett fajok listáján szereplő vörös vari (Varecia rubra) kölykök. A június végén világra jött kicsinyek szépen fejlődnek, egyre aktívabbak és most már a külső kifutón is láthatóak – hívta fel a figyelmet a pécsi zoo.
A pécsi állatkert ismertetése szerint a kölykök születésével az intézmény komoly szakmai sikert könyvelhet el, hiszen a vörös varik sajnos a súlyosan veszélyeztetett fajok listáján szerepelnek. Az európai állatkertek ezért az Európai Fajmegmentő Tenyészprogram (EEP) keretein belül tartják és tenyésztik a fajt. E program keretében érkezett pécsi állatkertbe a vari pár, Fahéj és Vanília.
A zoo jelezte, hogy a kicsik szépen fejlődnek, egyre aktívabbak és most már a külső kifutón is láthatóak. Bár néha még kissé esetlenek, ám mind ügyesebben és ügyesebben másznak és ugrándoznak, fedezik fel a környezetüket – részletezte az intézmény, amely arra is kitért, hogy a kis család otthonát "vari baba biztossá" tették a kollégák, hiszen kifutójukban egy kis medence található, amely fölé rácsozat került, hogy a még helyenként instabilan mozgó és szeleburdi apróságok nehogy belepottyanjanak.
A pécsi vari pár: Fahéj és Vanília
A pécsi állatkert a szülőkről felidézte, hogy Fahéj, a vörös vari pár hím példánya 2018-ban látta meg a napvilágot a Varsói Állatkertben, Pécsre 2020 novemberében érkezett. „Fahéj a szociálisabb, bátrabb. A tarkóján lévő világos folt Fahéj esetében sárgásabb árnyalatú, így könnyedén megkülönböztethető Vaníliától” – írta a zoo.
Vanília – folytatta a zoo – a pár hölgy tagja ugyancsak 2018-ban született, de ő a Madridi Faunia Állatkertben, Spanyolországban látta meg a napvilágot. Pécsre 2020-ban, egy hónappal korábban érkezett meg, mint párja Fahéj. Vanília az óvatosabb, tartózkodóbb, ám a foglalkozásnak köszönhetően sokat oldódott. A tarkóján lévő világos folt Vanília esetében szinte ragyogó fehér, így könnyedén megkülönböztethető Fahéjtól – jellemezte az újdonsült anyukát az pécsi állatkert.
A pécsi állatkert tájékoztatása szerint a vörös varik Madagaszkáron, a Masoala-félsziget lombhullató trópusi erdeiben őshonos makifaj. Nevüket jellegzetes, vörös bundájukról kapták. Hasuk, arcuk, végtagjaik feketék, tarkójukon fehéres foltot viselnek. A vörös varik a makifélék családjának legnagyobb testű képviselői. Növényevő állatok, az esős időszakban főként gyümölcsökkel, nektárral és pollennel táplálkoznak, a száraz évszakban magokat és leveleket is fogyasztanak.
Mint hozzátették, nappal aktívak, elsősorban a fák lombkoronájában tartózkodnak, a talajra ritkábban jönnek le. Csapatokban élnek és viszonylag hangos állatok. Territóriumukat hangos ordításukkal jelzik, mely némiképp a szamárbőgés és az oroszlánordítás keverékére emlékeztet.
A zoo megjegyezte azt is, hogy a főemlősök körében a születendő utódok száma a vörös varik esetében szokatlanul magas; 1-6 utód is születhet egyszerre; emiatt a nőstény varik nem a testükön hordozzák kölykeiket, hanem fészket építenek számukra vagy más búvóhelyben rejtik el őket addig, amíg a kicsik eléggé megerősödnek ahhoz, hogy kövessék szüleiket a fák ágai közé.
A kifejlett egyedek egyetlen természetes ellensége a fossza (Cryptoprocta ferox), a kölykökre a nagyobb ragadozó madarak jelenthetnek még veszélyt. Ám a faj legfőbb ellensége az ember, ugyanis a vari egyedszáma a vadászat és az élőhelyek elvesztése miatt folyamatosan csökken – írták.