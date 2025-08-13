Olyasmit hozott össze Fahéj és Vanília, amire még nem volt példa a pécsi állatkertben (VIDEÓ)

A pécsi állatkert ismertetése szerint a kölykök születésével az intézmény komoly szakmai sikert könyvelhet el, hiszen a vörös varik sajnos a súlyosan veszélyeztetett fajok listáján szerepelnek. Az európai állatkertek ezért az Európai Fajmegmentő Tenyészprogram (EEP) keretein belül tartják és tenyésztik a fajt. E program keretében érkezett pécsi állatkertbe a vari pár, Fahéj és Vanília.

Új jövevények a pécsi állatkertben a vörös vari kölykök. Fotó: Pécs Zoo

A zoo jelezte, hogy a kicsik szépen fejlődnek, egyre aktívabbak és most már a külső kifutón is láthatóak. Bár néha még kissé esetlenek, ám mind ügyesebben és ügyesebben másznak és ugrándoznak, fedezik fel a környezetüket – részletezte az intézmény, amely arra is kitért, hogy a kis család otthonát "vari baba biztossá" tették a kollégák, hiszen kifutójukban egy kis medence található, amely fölé rácsozat került, hogy a még helyenként instabilan mozgó és szeleburdi apróságok nehogy belepottyanjanak.

A pécsi vari pár: Fahéj és Vanília

A pécsi állatkert a szülőkről felidézte, hogy Fahéj, a vörös vari pár hím példánya 2018-ban látta meg a napvilágot a Varsói Állatkertben, Pécsre 2020 novemberében érkezett. „Fahéj a szociálisabb, bátrabb. A tarkóján lévő világos folt Fahéj esetében sárgásabb árnyalatú, így könnyedén megkülönböztethető Vaníliától” – írta a zoo.

Vanília – folytatta a zoo – a pár hölgy tagja ugyancsak 2018-ban született, de ő a Madridi Faunia Állatkertben, Spanyolországban látta meg a napvilágot. Pécsre 2020-ban, egy hónappal korábban érkezett meg, mint párja Fahéj. Vanília az óvatosabb, tartózkodóbb, ám a foglalkozásnak köszönhetően sokat oldódott. A tarkóján lévő világos folt Vanília esetében szinte ragyogó fehér, így könnyedén megkülönböztethető Fahéjtól – jellemezte az újdonsült anyukát az pécsi állatkert.

A pécsi állatkert tájékoztatása szerint a vörös varik Madagaszkáron, a Masoala-félsziget lombhullató trópusi erdeiben őshonos makifaj. Nevüket jellegzetes, vörös bundájukról kapták. Hasuk, arcuk, végtagjaik feketék, tarkójukon fehéres foltot viselnek. A vörös varik a makifélék családjának legnagyobb testű képviselői. Növényevő állatok, az esős időszakban főként gyümölcsökkel, nektárral és pollennel táplálkoznak, a száraz évszakban magokat és leveleket is fogyasztanak.