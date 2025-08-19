Ez komoly? Mit műveltek a tiszteletlen látogatók a pécsi állatkertben?

A közösségi oldalukon közzétett bejegyzésük szerint sajnos mindennapos problémát jelent, hogy egyes vendégek szándékosan inzultálják a pécsi állatkert állatait: megdobálják őket kővel, bottal, leköpködik vagy épp különféle, nem odaillő ételekkel próbálják etetni. Chips, sült krumpli, jégkrém és más tárgyak is gyakran landolnak a kifutókban, annak ellenére, hogy mindenhol jól látható táblák figyelmeztetnek az etetés tilalmára. Döbbenetes módon akadnak olyanok is, akik nemcsak elkövetik ezeket a cselekedeteket, hanem még büszkén rögzítik, majd saját közösségi profiljukon meg is osztják a videókat, amelyekben az állatok dobálása vagy etetése látható.

Szegény állatok is meglepődnek, hogyan viselkednek a látogatók a pécsi állatkertben

Fotó: Kovácsi Liliána

Ezek a problémák mindennaposak – sajnos

A jelenség azért is elszomorító, mert az állatkert munkatársai szerint a legtöbben éppen azért keresik fel az intézményt, hogy közelebb kerüljenek a természethez, és tisztelettel, csodálattal forduljanak az állatok felé. Ehhez képest az ilyen magatartás nemcsak az állatok egészségét és nyugalmát veszélyezteti, hanem rossz példát is mutat másoknak, különösen a fiatalabb látogatóknak.

A gondok nem merülnek ki az állatok zaklatásában: rendszeresen megrongálják a fajtáblákat, információs eszközöket, és a kihelyezett köteleket is sokan mászásra vagy játékra használják, pedig ezek célja az, hogy biztonságos távolságot tartsanak az emberek és az állatok között. Ez a fajta felelőtlen viselkedés balesetveszélyes is, ami miatt a szabályok betartása mindenki közös érdeke.

A pécsi állatkert keményen fellép ellenük

Az állatkert hangsúlyozza: a látogatói szabályzat mindenkire vonatkozik, aki belép a kapukon. Aki megszegi, annak számolnia kell a következményekkel, a dolgozók ugyanis felszólíthatják a szabálysértőket a távozásra, sőt, indokolt esetben rendőri intézkedést is kérhetnek. A szabályok célja nem önkényes korlátozás, hanem az, hogy az itt élő állatok nyugalma, egészsége, valamint a vendégek biztonsága egyaránt megőrizhető legyen.

A pécsi állatkert arra kéri a látogatókat, hogy a belépés előtt mindig tájékozódjanak a házirendről, tartsák tiszteletben a kiírásokat, és ne hagyják szó nélkül, ha szabályszegést látnak. Az állatkerti élmény akkor teljes, ha mindenki felelősségteljesen viselkedik – így az állatok békében élhetnek, a vendégek pedig valóban az élményekre, a tanulásra és a természet csodáira koncentrálhatnak.