augusztus 19., kedd

Huba névnap

25°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felháborító

1 órája

Ez komoly? Mit műveltek a tiszteletlen látogatók a pécsi állatkertben?

Címkék#szabály#felháborító#állatkert

Az állatok tisztelete nem választható opció, hanem alapvető elvárás minden állatkertben. A pécsi állatkert munkatársai most nyilvánosan is felhívták a figyelmet arra, hogy a szabályszegések nemcsak az állatok, hanem a látogatók biztonságát is veszélyeztetik.

Jusztin Levente

A közösségi oldalukon közzétett bejegyzésük szerint sajnos mindennapos problémát jelent, hogy egyes vendégek szándékosan inzultálják a pécsi állatkert állatait: megdobálják őket kővel, bottal, leköpködik vagy épp különféle, nem odaillő ételekkel próbálják etetni. Chips, sült krumpli, jégkrém és más tárgyak is gyakran landolnak a kifutókban, annak ellenére, hogy mindenhol jól látható táblák figyelmeztetnek az etetés tilalmára. Döbbenetes módon akadnak olyanok is, akik nemcsak elkövetik ezeket a cselekedeteket, hanem még büszkén rögzítik, majd saját közösségi profiljukon meg is osztják a videókat, amelyekben az állatok dobálása vagy etetése látható.

pécsi állatkert
Szegény állatok is meglepődnek, hogyan viselkednek a látogatók a pécsi állatkertben
Fotó: Kovácsi Liliána

Ezek a problémák mindennaposak – sajnos

A jelenség azért is elszomorító, mert az állatkert munkatársai szerint a legtöbben éppen azért keresik fel az intézményt, hogy közelebb kerüljenek a természethez, és tisztelettel, csodálattal forduljanak az állatok felé. Ehhez képest az ilyen magatartás nemcsak az állatok egészségét és nyugalmát veszélyezteti, hanem rossz példát is mutat másoknak, különösen a fiatalabb látogatóknak.

A gondok nem merülnek ki az állatok zaklatásában: rendszeresen megrongálják a fajtáblákat, információs eszközöket, és a kihelyezett köteleket is sokan mászásra vagy játékra használják, pedig ezek célja az, hogy biztonságos távolságot tartsanak az emberek és az állatok között. Ez a fajta felelőtlen viselkedés balesetveszélyes is, ami miatt a szabályok betartása mindenki közös érdeke.

A pécsi állatkert keményen fellép ellenük

Az állatkert hangsúlyozza: a látogatói szabályzat mindenkire vonatkozik, aki belép a kapukon. Aki megszegi, annak számolnia kell a következményekkel, a dolgozók ugyanis felszólíthatják a szabálysértőket a távozásra, sőt, indokolt esetben rendőri intézkedést is kérhetnek. A szabályok célja nem önkényes korlátozás, hanem az, hogy az itt élő állatok nyugalma, egészsége, valamint a vendégek biztonsága egyaránt megőrizhető legyen.

A pécsi állatkert arra kéri a látogatókat, hogy a belépés előtt mindig tájékozódjanak a házirendről, tartsák tiszteletben a kiírásokat, és ne hagyják szó nélkül, ha szabályszegést látnak. Az állatkerti élmény akkor teljes, ha mindenki felelősségteljesen viselkedik – így az állatok békében élhetnek, a vendégek pedig valóban az élményekre, a tanulásra és a természet csodáira koncentrálhatnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu