Almával dobálja a gyerek a csimpánzt? Sokkoló történetek érkeztek olvasóinktól

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a pécsi állatkert nyilvánosan is jelezte: mindennapos gondot jelent az állatok inzultálása, nem megfelelő ételekkel való etetése és a táblák rongálása. A poszt nagy visszhangot váltott ki a látogatók körében, akik saját tapasztalataikat és véleményüket osztották meg a közösségi oldalon. A kommentekből jól látszik, hogy a szabályszegők viselkedése nemcsak az állatokra, hanem a rendesen viselkedő vendégekre is rossz hatással van.

„Ha kell, családostól tiltsák ki az állatkertből." – Sokan elítélik a pécsi állatkertben rongálókat. Fotó: Kovács Liliána

Egy hozzászóló úgy fogalmazott: „Sajnos szerintem maximum egy általános intelligencia szint mérés segíthetne belépéskor”, hiszen aki ilyen viselkedésre képes, annak esélye sincs arra, hogy megértse a szabályzatot. Mások szerint a felelősségteljes látogatók szerepe is fontos lenne: ha valaki szabályszegést lát, nem mehet el mellette szó nélkül, hanem jeleznie kell a dolgozóknak.

Többen a szigorúbb szankciók mellett érveltek: azonnali kitiltás, biztonsági személyzet és kamerarendszer alkalmazása lehetne megoldás a visszaesőkkel szemben. Egy hozzászóló például azt írta: „szankcionálni kellene ezeket az undorító és primitív cselekedeteket! Ha kell, családostól tiltsák ki az állatkertből.”

Nemcsak az állatok inzultálása, hanem a környezethez való hozzáállás is sokaknak szemet szúrt: „szalvéták és egyéb szemét is szanaszét volt, pedig tele van kukával a hely” – jegyezte meg egy látogató, aki szerint a fegyelmezetlen vendégek a legalapvetőbb szabályokat sem tartják be.