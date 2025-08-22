58 perce
Almával dobálja a gyerek a csimpánzt? Sokkoló történetek érkeztek olvasóinktól
A közösségi felháborodás sem maradt el a legutóbbi állatkerti esetek után. A pécsi állatkert bejegyzése nyomán számos látogató osztotta meg véleményét és személyes tapasztalatát a közösségi oldalon.
Ahogy korábban beszámoltunk róla, a pécsi állatkert nyilvánosan is jelezte: mindennapos gondot jelent az állatok inzultálása, nem megfelelő ételekkel való etetése és a táblák rongálása. A poszt nagy visszhangot váltott ki a látogatók körében, akik saját tapasztalataikat és véleményüket osztották meg a közösségi oldalon. A kommentekből jól látszik, hogy a szabályszegők viselkedése nemcsak az állatokra, hanem a rendesen viselkedő vendégekre is rossz hatással van.
Egy hozzászóló úgy fogalmazott: „Sajnos szerintem maximum egy általános intelligencia szint mérés segíthetne belépéskor”, hiszen aki ilyen viselkedésre képes, annak esélye sincs arra, hogy megértse a szabályzatot. Mások szerint a felelősségteljes látogatók szerepe is fontos lenne: ha valaki szabályszegést lát, nem mehet el mellette szó nélkül, hanem jeleznie kell a dolgozóknak.
Többen a szigorúbb szankciók mellett érveltek: azonnali kitiltás, biztonsági személyzet és kamerarendszer alkalmazása lehetne megoldás a visszaesőkkel szemben. Egy hozzászóló például azt írta: „szankcionálni kellene ezeket az undorító és primitív cselekedeteket! Ha kell, családostól tiltsák ki az állatkertből.”
Nemcsak az állatok inzultálása, hanem a környezethez való hozzáállás is sokaknak szemet szúrt: „szalvéták és egyéb szemét is szanaszét volt, pedig tele van kukával a hely” – jegyezte meg egy látogató, aki szerint a fegyelmezetlen vendégek a legalapvetőbb szabályokat sem tartják be.
Bántják az állatokat a pécsi állatkertben
Sokkoló beszámoló is érkezett: egy kommentelő elmesélte, hogy szemtanúja volt, amint egy iskolás gyerek teljes erőből almával dobta meg a csimpánzt, aki fájdalmában sírva rohant el. A tanár hiába próbálta fegyelmezni a csoportot, a gyerekek még tapsoltak is, amikor célba talált a dobás. A hozzászóló szerint elengedhetetlen lenne, hogy nagyobb gyerekcsoportokhoz kísérőt rendeljenek, mert az ilyen esetek következmények nélkül maradnak.
Mindezek mellett lopásról is beszámoltak: egy szülő arról írt, hogy a zootábor alatt két kislány kulacsát emelték el a padról, miközben ők a játszótéren játszottak. Ez jól mutatja, hogy nemcsak az állatok, hanem a többi látogató is célpontja lehet a felelőtlen, szabályszegő magatartásnak.
A közösségi visszhang egyértelmű: a látogatók nagy része szigorúbb ellenőrzést, következetesebb szankcionálást és a szabályszegők kizárását sürgeti. Az állatkerti élmény csak akkor lehet teljes, ha mindenki tiszteletben tartja az alapvető szabályokat – az állatok, a dolgozók és a felelős vendégek érdekében egyaránt.