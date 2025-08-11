Éjjeli őrjöngés Pécsen − trágárul ordítozott majd rongált egy férfi a belvárosban (FOTÓK)

Arra ébredtünk hajnali 1 óra körül, hogy valaki torka szakadtából ordít, káromkodik az utcán, szinte folyamatosan. Aztán az egyik pillanatban arra lettünk figyelmesek, hogy óriási csörömpölés is társul az őrjöngéshez: a szemétszállításra kihelyezett háztartási kukákat döntötte fel és rúgta szét, majd folytatva az ordibálást tovább haladt a belváros felé. Szomorú, hogy ilyen alakok járják az utcákat éjszaka.