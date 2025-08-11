8 órája
Éjjeli őrjöngés Pécsen − trágárul ordítozott majd rongált egy férfi a belvárosban (FOTÓK)
Illusztráció.
Forrás: ChatGPT
Nem a legkellemesebb hajnali ébresztőt kapták a pécsi belváros lakói hétfőn éjjel, hajnali 1 óra körül. Olvasónk videót is küldött az obszcén szavakkal őrjöngő férfi senki által sem kért „ébresztőjéről”. A férfi nagyon haragudhatott valakikre, végül az utcára kihelyezett kukákon állt bosszút.
Arra ébredtünk hajnali 1 óra körül, hogy valaki torka szakadtából ordít, káromkodik az utcán, szinte folyamatosan. Aztán az egyik pillanatban arra lettünk figyelmesek, hogy óriási csörömpölés is társul az őrjöngéshez: a szemétszállításra kihelyezett háztartási kukákat döntötte fel és rúgta szét, majd folytatva az ordibálást tovább haladt a belváros felé. Szomorú, hogy ilyen alakok járják az utcákat éjszaka.