Fekete péntek Pécsen: tárgyalták az áremeléseket

Pénteken Pécsen súlyos pécsi díjemelésekről tárgyaltak a városházán, nyár végén. . Péterffy Attila pécsi polgármester szerint azért volt szükség a rendkívüli közgyűlésre, mert az önkormányzat működése miatt ezek sürgős döntéseket követelnek. Ehhez képest Ruzsa Csaba pécsi alpolgármester jelezte, hogy a temetői díjemelésekkel kapcsolatos előterjesztést leveteti, és szeptemberre halasztja el annak előterjesztését, mert az ahhoz kapcsolódó kedvezménycsomagot is ki akarják dolgozni. A temetői díjakat a számítások szerint amúgy összességében duplájára akarják emelni.

A pécsi díjemelések napja:ez a pécsi fekete péntek - Forrás: MW

Van más pécsi díjemelés is

E mellett az baloldali városvezetés azt javasolta, hogy az idősotthoni ellátás térítési díjait megemeli. A város által fenntartott Időskorúak Szociális Intézményében (ISZI) tíz éve változatlan árak most drasztikusan nőnek: a jelenlegi 3 000 forintos napi díj 5 500 forintra, a havi 90 ezer forintos térítési díj pedig 165 ezer forintra emelkedik.

Berényi Zoltán, az ÖPE-KDNP frakcióvezetője, a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság elnöke elmondta, hogy nem támogatják a döntést, és nem ez a legjobb megoldás.

Nyőgéri Lajos (MSZP) képviselő szerint nemcsak azért indokolt a díjemelés, mert az önkormányzat is levegőhöz jut, hanem mert így minimális fejlesztésekre is lenne lehetőség, megfelelő szinten tudják az intézményt működtetni.

Csizmadia Péter, a Fidesz frakcióvezetője közölte szerint ez az emelés jelenleg 60-70 családot érint jelentősen, közel dupla annyit kérnek majd tőlük egyszeri díjemeléssel.

A díjemelést 14 igen szavazattal fogadták el.

Jön a drágább parkolás

A parkolási díjak közel 56 százalékát is indítványozta a baloldal. Ezt vita nélkül 13 igennel fogadta el a közgyűlés, hiszen korábban a Fidesz, a KDNP és az ÖPE is kijelentette: nem támogatja egyik emelést sem. A parkolási díj emelés lényege az, hogy az I-es és a II-es zónában is októbertől sokkal többet kell fizetni, de a bérletek is többe kerülnek majd. Az az októbertől már érvényes emeléssel külön cikkben foglalkozunk.

A buszjegyek is többe kerülnek

A buszjegyárak emelése is a pécsi fekete péntek része. Bognár Szilvia, a Tiszta Kezek Egyesület képviselője abban bízik, hogy a díjemelésből a sofőrök bérét tudják rendezni, és abban is, hogy miután a szakszervezet tett egy gesztust és megszületik ez a városvezetés részéről is, és rendeződik a bérvita. Mint megírtuk, a buszjegy ára 25 százalékkal, a bérletek pedig 4-5 százalékkal emelkednének októbertől.