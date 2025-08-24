Megmenthető-e még a pécsi dzsámi, vagy végleg elpusztul?

Hosszú évtizedekig az egykori pécsi belvárosi polgári kaszinó épületének falai között bújt meg Ferhád pasa pécsi dzsámija, amelynek romjai régóta pusztulnak. Egy pécsi cég évekkel ezelőtt azt tervezte, hogy a török kori műemlék bemutathatóvá tétele mellett társas házat építene a területen. Ennek megvalósításáig parkolót alakított ki az ingatlanon. A cég akkori szándékai szerint a projekt megvalósulásával valóban értékteremtő módon óvták volna meg a dzsámi romjait. Egyelőre azonban a pécsiek arról számoltak be, hogy tartanak attól, hogy romokat elvileg védő szerkezetek nem elégségesek, és a maradványokat nem lehet megmenteni.

A pécsi dzsámi romjai is pusztulóban vannak - Fotó: K. L.

A dzsámi romjai mellett azóta is parkoló üzemel és egyelőre nincsenek arra utaló jelek, hogy bármilyen változás történne a területen. Megkerestük a korábbi fejlesztést tervező Magyari Csabát, aki azonban azt mondta, hogy 2021-ben értékesítették a területet, de titoktartási kötelezettségek miatt azonban az új vevő kilétét nem fedheti fel.

Úgy tudjuk, hogy egy olyan pécsi család vásárolta meg, akiknek a tagjai elismert orvosok. Amint sikerül a terveikről megkérdezni őket, újabb cikkben számolunk be arról is. Ugyanakkor miután műemlékvédelmi előírásokat is be kell tartani, egy-egy fejlesztés tervezése, kivitelezése így sokkal tovább is tarthat, mint egy teljesen zöldmezős beruházás esetében.

