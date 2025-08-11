Szomorú jubileum készül, a legendás pécsi étteremre emlékezünk

Gyásznap volt 2012. május 31-e a baranyai gasztronómia történetében, ezen a napon zárt be ugyanis végleg az egyik legrégebbi pécsi étterem, a Csillag vendéglő.

Csillag, a pécsi étterem, ahol a kockás abrosz a legvégsőkig része volt a vendégváró hangulatnak

Fotó: Laufer László / Forrás: MW

A gyásznap kifejezés egyáltalán nem volt túlzás, amit a búcsúebéden résztvevők köre, a vendégek elfogódottsága is jól mutatott. A menü emberes adag rántott máj és túrós palacsinta volt, amit kik ki lehetőségeinek és vérmérsékletének megfelelő itallal öblíthetett le.

Sokan gondolják úgy, hogy a Csillag étterem bezárásával kiszakadt egy darab Pécsből. Nem csak azért, mert egy ikonikus vendéglátó hely tűnt el a pécsi palettáról, hanem azért is, mert a Csillaggal együtt egy életérzés is kikopott a városból.

A pécsi étterem a kiváló hátszínről és pacalról is híres volt

Egy kolléga mondta több évtizeddel ezelőtt, hogy ha igazán jó hátszínt akarsz enni, akkor csak a Csillagba menjél. Meg is tettük jó néhányszor. De voltak más messze földön híres fogásai a vendéglőnek, mint a már említett rántott máj, vagy akár a pacal. De hiába volt a minőségi konyha, a szívélyes vendéglátás, az évtizedes gasztrohagyományok megalkuvás nélküli megőrzése, a gazdaságos üzletmenethez ez nem volt elegendő. Így jött el a vég.

A Csillag már több mint 13 éve nem fogad vendéget. Ma még sokan gondolnak nosztalgiával az ott elköltött étkezésekre, az ott eltöltött társasági életre. De évről évre egyre kevesebben, hiszen új élmények már nem születnek a Hungária úti épületben.