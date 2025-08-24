2 órája
Pécsi ingázók, figyelem! Hétfőn bezár a Keleti pályaudvar
Hétfőn bezár a Keleti pályaudvar, hogy az elmúlt évtized legnagyobb műszaki felújítását hajtsa végre a MÁV Magyarország legforgalmasabb állomásán. A pécsi vonat is érintett.
Illusztráció
Forrás: Shuterstock
A négy hétig tartó felújítás augusztus 25-én indul. Ekkortól a győri, a pécsi, a hatvani-miskolci és az újszászi-békéscsabai járatok nem ide érkeznek és nem innen indulnak – olvasható a MÁV közleményében. A munkálatok idején az utasok közlekedését budapesti átszálló pontok segítségével szervezik meg. A változásokról és az alternatív eljutási lehetőségekről a MÁV-csoport hivatalos oldalán érdemes tájékozódni.
Le fogsz döbbenni: ilyen olcsón még soha nem juthattál el az Adriára!
A távolsági vonatok fővárosi végállomása más budapesti állomásokra, a Nyugati pályaudvarra, Budapest-Kelenföldre és Kőbánya-Kispestre kerül át, ezeken az állomásokon biztosítva az átszállást a metróhálózatra. A hatvani és újszászi vonal elővárosi járatai jellemzően rövidebb útvonalon, Kőbánya felsőig közlekednek, ahol új átszállópont létesül. Kőbánya felsőről a metróhálózat a Puskás Ferenc Stadionhoz csúcsidőben percenként induló MÁVbuszokkal, vagy a II. János Pál pápa tér érintésével a Blaha Lujza térre 4 percenként járó 37-es villamoscsaláddal érhető el.