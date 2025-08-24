Pécsi ingázók, figyelem! Hétfőn bezár a Keleti pályaudvar

A távolsági vonatok fővárosi végállomása más budapesti állomásokra, a Nyugati pályaudvarra, Budapest-Kelenföldre és Kőbánya-Kispestre kerül át, ezeken az állomásokon biztosítva az átszállást a metróhálózatra. A hatvani és újszászi vonal elővárosi járatai jellemzően rövidebb útvonalon, Kőbánya felsőig közlekednek, ahol új átszállópont létesül. Kőbánya felsőről a metróhálózat a Puskás Ferenc Stadionhoz csúcsidőben percenként induló MÁVbuszokkal, vagy a II. János Pál pápa tér érintésével a Blaha Lujza térre 4 percenként járó 37-es villamoscsaláddal érhető el.