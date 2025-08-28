47 perce
Több mint egy épület: a belváros is más hangulatú lenne nélküle
Pécs kulturális életében mindig is kiemelt szerepet játszott a színház. Az új évad nemcsak az előadásokról, hanem a Pécsi Nemzeti Színház 130 éves jubileumáról is szól majd.
Ha végigsétálunk a pécsi belvárosban, egyszerűen lehetetlen nem észrevenni a Pécsi Nemzeti Színház impozáns épületét. Olyan, mintha az épület maga is színpad lenne, amelynek homlokzatáról patinás történetek tekintenek vissza ránk. Számomra mindig különleges érzés megállni előtte, hiszen a város múltja, kultúrája és jelenkori pezsgése mind ott sűrűsödik a falak között.
Nemcsak kívülről lélegzetelállító a látvány, hanem belépve is azonnal magával ragad a belső tér szépsége. A díszes mennyezet, a pompás csillárok és a bársonyos ülések mind-mind azt sugallják: itt valódi művészet születik. Egy ilyen környezetben az ember nézőként is emelkedettebb hangulatba kerül, talán ezért is van az, hogy a pécsi előadások mindig különleges élményt jelentenek.
A Pécsi Nemzeti Színház számára különleges lesz ez az évad
A most kezdődő jubileumi évad túlmutat a szokásos szezonindításon. Ez egy lehetőség arra, hogy újraértékeljük, mennyit jelent a városnak ez az épület és az intézmény. Nem pusztán kulturális központ, hanem közösségi tér, ahol generációk találkoznak, ahol a művészet hidat képez a múlt és a jövő között.
Én úgy gondolom, hogy a 130 éves születésnap nemcsak ünnep, hanem felhívás is: vigyáznunk kell erre a kincsre. A Pécsi Nemzeti Színház nem csupán egy épület, hanem élő hagyomány, amely minden évadban új történeteket ad hozzá a város kulturális emlékezetéhez.