Több mint egy épület: a belváros is más hangulatú lenne nélküle

Ha végigsétálunk a pécsi belvárosban, egyszerűen lehetetlen nem észrevenni a Pécsi Nemzeti Színház impozáns épületét. Olyan, mintha az épület maga is színpad lenne, amelynek homlokzatáról patinás történetek tekintenek vissza ránk. Számomra mindig különleges érzés megállni előtte, hiszen a város múltja, kultúrája és jelenkori pezsgése mind ott sűrűsödik a falak között.

Minden pécsi büszke lehet a Pécsi Nemzeti Színház gyönyörű épületére. Fotó: Kovács Liliána

Nemcsak kívülről lélegzetelállító a látvány, hanem belépve is azonnal magával ragad a belső tér szépsége. A díszes mennyezet, a pompás csillárok és a bársonyos ülések mind-mind azt sugallják: itt valódi művészet születik. Egy ilyen környezetben az ember nézőként is emelkedettebb hangulatba kerül, talán ezért is van az, hogy a pécsi előadások mindig különleges élményt jelentenek.

A Pécsi Nemzeti Színház számára különleges lesz ez az évad

A most kezdődő jubileumi évad túlmutat a szokásos szezonindításon. Ez egy lehetőség arra, hogy újraértékeljük, mennyit jelent a városnak ez az épület és az intézmény. Nem pusztán kulturális központ, hanem közösségi tér, ahol generációk találkoznak, ahol a művészet hidat képez a múlt és a jövő között.