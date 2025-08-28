augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

32°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Különleges évad

1 órája

Több mint egy épület: a belváros is más hangulatú lenne nélküle

Címkék#homlokzat#Pécsi Nemzeti Színház#történet#hagyomány#színpad

Pécs kulturális életében mindig is kiemelt szerepet játszott a színház. Az új évad nemcsak az előadásokról, hanem a Pécsi Nemzeti Színház 130 éves jubileumáról is szól majd.

Jusztin Levente

Ha végigsétálunk a pécsi belvárosban, egyszerűen lehetetlen nem észrevenni a Pécsi Nemzeti Színház impozáns épületét. Olyan, mintha az épület maga is színpad lenne, amelynek homlokzatáról patinás történetek tekintenek vissza ránk. Számomra mindig különleges érzés megállni előtte, hiszen a város múltja, kultúrája és jelenkori pezsgése mind ott sűrűsödik a falak között.

Pécsi Nemzeti Színház
Minden pécsi büszke lehet a Pécsi Nemzeti Színház gyönyörű épületére. Fotó: Kovács Liliána

Nemcsak kívülről lélegzetelállító a látvány, hanem belépve is azonnal magával ragad a belső tér szépsége. A díszes mennyezet, a pompás csillárok és a bársonyos ülések mind-mind azt sugallják: itt valódi művészet születik. Egy ilyen környezetben az ember nézőként is emelkedettebb hangulatba kerül, talán ezért is van az, hogy a pécsi előadások mindig különleges élményt jelentenek.

A Pécsi Nemzeti Színház számára különleges lesz ez az évad

A most kezdődő jubileumi évad túlmutat a szokásos szezonindításon. Ez egy lehetőség arra, hogy újraértékeljük, mennyit jelent a városnak ez az épület és az intézmény. Nem pusztán kulturális központ, hanem közösségi tér, ahol generációk találkoznak, ahol a művészet hidat képez a múlt és a jövő között.

Én úgy gondolom, hogy a 130 éves születésnap nemcsak ünnep, hanem felhívás is: vigyáznunk kell erre a kincsre. A Pécsi Nemzeti Színház nem csupán egy épület, hanem élő hagyomány, amely minden évadban új történeteket ad hozzá a város kulturális emlékezetéhez.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu