Pénz nincs a gyerekek mosdójára, de van 15 millió Majka-koncertre?
Komoly működési problémával küzd az egyik pécsi intézmény: a vizesblokk annyira elavult állapotban van, hogy teljesen használhatatlanná vált. A pécsi óvoda nem kap pénzt erre, miközben Majka-koncertre van forrás.
A Rácvárosi Óvoda egyes részein a csöveket még az 1960-as években szerelték, és mára teljesen tönkrementek. Emiatt több csoport gyermekeinek máshová kell átvonulnia, ha mosdót szeretnének használni. A felújítás mintegy 600 ezer forintból megoldható lenne, de a szülők szerint az önkormányzat arra hivatkozva utasította el a munkálatokat, hogy a város pénzügyi helyzete ezt nem teszi lehetővé, erre nincs pénz. A szülők értetlenül állnak a helyzet előtt, hiszen a működési engedély szempontjából is kritikus, ha nincs megfelelő mosdó – jelezték lapunknak a felháborodott családok. Ez a pécsi óvoda egyébként hagyományőrző tér is: pünkösdöléstől a szüreti fesztiválig számos rendezvényt szerveznek itt.
Pécsi óvodafejlesztést még jobboldal indította
A Rácvárosi Óvoda épületét nagyjából tíz évvel ezelőtt, még az előző városvezetés idején újították fel. A jobboldali önkormányzat óvodafelújítási programjának egyik első állomása volt, ezt követően számos intézményt korszerűsítettek. A baloldali városvezetés 2019-ben érkezett, az ő feladatuk lehetett volna az, hogy kiegészítsék akár ezt a programot is, a még hiányzó fejlesztéseket tető alá hozzák ebben a pécsi óvodában, de erre nem került sor. Mindössze a jobboldali városvezetés által már elindított programokat folytatták, miután ezeket már nem merték lefújni – bár akadt erre is példa, hiszen a régi Vásárcsarnok átalakítását, vagy egy munkásszálló építését sem vitték végig.
Majka-koncertre persze futja
Csizmadia Péter, a Fidesz pécsi városházi frakcióvezetője szerint a rácvárosi intézménynél a mosdók részbeni korszerűsítése lett volna feladat, de erre sem került sor, és arra sem, amit saját szakállukra ígérgettek a szülőknek: az udvar rendbetétele sem történt meg, a domboldalon található udvar jelenleg nehezen használható.
– Miközben az önkormányzat hatszázezer forintot sem tud előteremteni a gyerekek mosdójának felújítására, a város napján tartandó Majka-koncertre 15 millió forintot különítenek el. Ebben a helyzetben végképp nincs szükség ilyenre, Péterffy Attila polgármesternek nincs mit ünnepelnie, a csődöt meg végképp nem – fogalmazott. Szerinte elfogadhatatlan, hogy a gyerekek alapvető higiénés feltételeit nem biztosítják, miközben látványos programokra bőven jut forrás.
Ráadásul pénteken újabb baloldali megszorításokról szavazhatnak.