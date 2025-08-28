Pénz nincs a gyerekek mosdójára, de van 15 millió Majka-koncertre?

A Rácvárosi Óvoda egyes részein a csöveket még az 1960-as években szerelték, és mára teljesen tönkrementek. Emiatt több csoport gyermekeinek máshová kell átvonulnia, ha mosdót szeretnének használni. A felújítás mintegy 600 ezer forintból megoldható lenne, de a szülők szerint az önkormányzat arra hivatkozva utasította el a munkálatokat, hogy a város pénzügyi helyzete ezt nem teszi lehetővé, erre nincs pénz. A szülők értetlenül állnak a helyzet előtt, hiszen a működési engedély szempontjából is kritikus, ha nincs megfelelő mosdó – jelezték lapunknak a felháborodott családok. Ez a pécsi óvoda egyébként hagyományőrző tér is: pünkösdöléstől a szüreti fesztiválig számos rendezvényt szerveznek itt.

A pécsi óvoda pár százezres felújítására nincs pénz, de Majkára igen.

Pécsi óvodafejlesztést még jobboldal indította

A Rácvárosi Óvoda épületét nagyjából tíz évvel ezelőtt, még az előző városvezetés idején újították fel. A jobboldali önkormányzat óvodafelújítási programjának egyik első állomása volt, ezt követően számos intézményt korszerűsítettek. A baloldali városvezetés 2019-ben érkezett, az ő feladatuk lehetett volna az, hogy kiegészítsék akár ezt a programot is, a még hiányzó fejlesztéseket tető alá hozzák ebben a pécsi óvodában, de erre nem került sor. Mindössze a jobboldali városvezetés által már elindított programokat folytatták, miután ezeket már nem merték lefújni – bár akadt erre is példa, hiszen a régi Vásárcsarnok átalakítását, vagy egy munkásszálló építését sem vitték végig.

Majka-koncertre persze futja

Csizmadia Péter, a Fidesz pécsi városházi frakcióvezetője szerint a rácvárosi intézménynél a mosdók részbeni korszerűsítése lett volna feladat, de erre sem került sor, és arra sem, amit saját szakállukra ígérgettek a szülőknek: az udvar rendbetétele sem történt meg, a domboldalon található udvar jelenleg nehezen használható.

– Miközben az önkormányzat hatszázezer forintot sem tud előteremteni a gyerekek mosdójának felújítására, a város napján tartandó Majka-koncertre 15 millió forintot különítenek el. Ebben a helyzetben végképp nincs szükség ilyenre, Péterffy Attila polgármesternek nincs mit ünnepelnie, a csődöt meg végképp nem – fogalmazott. Szerinte elfogadhatatlan, hogy a gyerekek alapvető higiénés feltételeit nem biztosítják, miközben látványos programokra bőven jut forrás.

