Sokkoló: 56 százalékkal nőhet a pécsi parkolási díj
Októbertől újabb jelentős díjemelés lehet Pécsen Péterffy Attila pécsi polgármester városvezetésének köszönhetően. A jobboldal nem ért egyet a pécsi parkolási díj emelésével.
A helyi baloldal tervei szerint október 1-jétől jelentősen megemelhetik a pécsi parkolási díjakat, és több új szabályt is bevezet. A változtatások célja, hogy a parkolási rendszer működéséből származó pénzekből foltozzák be a városüzemeltetései lyukakat. Ám az önkormányzat szerint a jelenlegi bevételek messze elmaradnak a költségektől.
Ezért emelik meg a pécsi parkolási díjakat
A parkolási díjak utoljára 2018-ban változtak, miközben az infláció emelkedett, és a városüzemeltetés költségei folyamatosan emelkedtek: 2024-ben a parkolásból származó bevétel bruttó 1,23 milliárd forint volt, míg a városüzemeltetési kiadások meghaladták az 5,1 milliárd forintot. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzatnak 3,5 milliárd forintos kompenzációval kellett kipótolnia a rendszert, hiszen a parkolási bevételt is erre a célra fordítják.
Mennyivel nőnek az árak?
A Péterffy Attila polgármester vezette pécsi baloldal által szorgalmazott új díjtételek a következők szerint alakulnának:
I. zóna: 400 Ft/óráról 600 Ft/órára emelkedne
II. zóna: 200 Ft/óráról 320 Ft/órára emelkedne
A parkolási bérletek árai is emelkednek, és külön díjat vezetnek be a második autóra, amely akár 20–40 ezer forintos pluszkiadást jelenthet évente a háztartásoknak.
Az önkormányzat számítása szerint a 2024-es parkolási szokások alapján az átlagos díjemelés 56 százalékos lesz, de ez éves szinten egy autósnak körülbelül 828 forint többletköltséget jelent.
Új szabályok és kedvezmények
Rövidebb fizetős időszakot vezetnének be az I. zónában, ahol este 19 óra helyett már 18 órától ingyenes lesz a parkolás. Ezek mellett egészségügyi kedvezményt adnának pécsi lakosoknak, akik ingyen parkolhatnak az egészségügyi intézményeknél a kezelések idejére, a Városi Parkolókártya segítségével. Ugyanakkor a második autóra, jóval magasabb díjat szabnának ki a közterületek zsúfoltságának csökkentése érdekében.
A baloldaliak készítettek egy összehasonlítást is, ami szerint az az emelés után is elmaradnak a pécsi díjak például szegeditől (I. zóna: 650 Ft/óra), de magasabbak lennének a győri díjaknál (I. zóna: 520 Ft/óra).
Az óradíjak és bérletárak emeléséből a becslések szerint 492 millió forintos többletbevétel várható, amit teljes egészében a városüzemeltetésre fordítanának.
Nem értenek egyet a pécsi parkolási díj emelésével
Csizmadia Péter, a Fidesz frakcióvezetője lapunknak pénteken elmondta, hogy nem értenek egyet az ilyen jellegű emeléssel, mert nem az alapvető problémák kezelésére irányulnak, hanem csupán felszínes megoldást jelentenek. Szerinte ugyanis az önkormányzatnak egy teljesen átfogó, független elemzést kellene elvégeznie, hogy hol lehet az önkormányzat működését olcsóbbá tenni, nem pedig díjemelésekkel a pécsiektől beszedni a hiányzó forrásokat. Erre a munkára azonban nincsenek jelek, sőt hajlandóság sem.
Az Összefogás Pécsért Egyesület, azaz az ÖPE frakciója még az ülés előtt sajtótájékoztatón jelentette be: jelen formájában nem tudják támogatni a városvezető koalíció által összeállított tervezetet.