Sokkoló: 56 százalékkal nőhet a pécsi parkolási díj

A helyi baloldal tervei szerint október 1-jétől jelentősen megemelhetik a pécsi parkolási díjakat, és több új szabályt is bevezet. A változtatások célja, hogy a parkolási rendszer működéséből származó pénzekből foltozzák be a városüzemeltetései lyukakat. Ám az önkormányzat szerint a jelenlegi bevételek messze elmaradnak a költségektől.

Bajban vannak, ezért a pécsiek fizetnek: jöhet a pécsi parkolási díjak emelése

Ezért emelik meg a pécsi parkolási díjakat

A parkolási díjak utoljára 2018-ban változtak, miközben az infláció emelkedett, és a városüzemeltetés költségei folyamatosan emelkedtek: 2024-ben a parkolásból származó bevétel bruttó 1,23 milliárd forint volt, míg a városüzemeltetési kiadások meghaladták az 5,1 milliárd forintot. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzatnak 3,5 milliárd forintos kompenzációval kellett kipótolnia a rendszert, hiszen a parkolási bevételt is erre a célra fordítják.

Mennyivel nőnek az árak?

A Péterffy Attila polgármester vezette pécsi baloldal által szorgalmazott új díjtételek a következők szerint alakulnának:

I. zóna: 400 Ft/óráról 600 Ft/órára emelkedne

II. zóna: 200 Ft/óráról 320 Ft/órára emelkedne

A parkolási bérletek árai is emelkednek, és külön díjat vezetnek be a második autóra, amely akár 20–40 ezer forintos pluszkiadást jelenthet évente a háztartásoknak.

Az önkormányzat számítása szerint a 2024-es parkolási szokások alapján az átlagos díjemelés 56 százalékos lesz, de ez éves szinten egy autósnak körülbelül 828 forint többletköltséget jelent.

Új szabályok és kedvezmények

Rövidebb fizetős időszakot vezetnének be az I. zónában, ahol este 19 óra helyett már 18 órától ingyenes lesz a parkolás. Ezek mellett egészségügyi kedvezményt adnának pécsi lakosoknak, akik ingyen parkolhatnak az egészségügyi intézményeknél a kezelések idejére, a Városi Parkolókártya segítségével. Ugyanakkor a második autóra, jóval magasabb díjat szabnának ki a közterületek zsúfoltságának csökkentése érdekében.

A baloldaliak készítettek egy összehasonlítást is, ami szerint az az emelés után is elmaradnak a pécsi díjak például szegeditől (I. zóna: 650 Ft/óra), de magasabbak lennének a győri díjaknál (I. zóna: 520 Ft/óra).