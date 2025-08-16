3 órája
Malac került a Trabant csomagtartójába a pécsi vásárban (GALÉRIA)
Van valami a városban, ami úgy tűnik örök. A pécsi vásár ugyanis 45 évvel ezelőtt is hamisítatlanul hozta azt a hangulatot, amit manapság, ha kilátogatunk az augusztusi kánikulában.
A pécsi vásártér története sok-sok évtizedre tekint vissza. A Megyeri úti hatalmas placcra az átkosban csak úgy hömpölyögtek az emberek vasárnap reggelente, délelőttönként, és nem csak az emberek számát tekintve volt hatalmas a forgalom.
Annak idején a maihoz hasonlóan színes volt a kínálat, aktuálisan mégis más. Laufer László fotóriporter kollégánk felvételei segítenek az akkori idők felelevenítésében. A fotók arról tanúskodnak, hogy a járművásárban például a Lada és a Simpson meg az MZ motor volt a sztár. Ruha- és cipőféléket akkor is árultak, csak éppen az akkori igényeknek, divatnak megfelelőt. Így került a kínálatba a faklumpa, vagy a horgolt tutyi.
Megér egy külön fejezetet az állatvásár, ami ma már szinte teljesen kikopott a pécsi vásártérről. Abban az időben a fő csapásirányt a szarvasmarha- és lókereskedelem jelentette, és gyakori látvány volt, hogy mondjuk egy Trabant csomagtartójában landoltak a frissen megvásárolt választási malacok.
Ilyen volt a pécsi vásártér a '80-as és a '90-es évekbenFotók: Laufer László
A pécsi vásár egyik fő vonzerejét akkor is az ócskapiac jelentette
Ilyenkor augusztus táján kiemelt kínálattal jelentek meg a vásárban a kádárok, már a közelgő szüretre gondolva ajánlgatták kádjaikat, hordóikat és egyéb kiegészítőiket. De a legtöbb embert abban az időben is az ócskapiac, a használt cikk kereskedelem vonzotta, hiszen - tulajdonképpen a mai tapasztalatoknak is megfelelően - mindent is meg lehetett találni, és mindent is el lehetett adni a pécsi vásártéren. Ahol arra is volt alkalom, hogy a sikeres beszerzést vagy eladást ki-ki a maga módján ünnepelje meg a büfésoron.