Malac került a Trabant csomagtartójába a pécsi vásárban (GALÉRIA)

A pécsi vásártér története sok-sok évtizedre tekint vissza. A Megyeri úti hatalmas placcra az átkosban csak úgy hömpölyögtek az emberek vasárnap reggelente, délelőttönként, és nem csak az emberek számát tekintve volt hatalmas a forgalom.

A pécsi vásárban gyakori látvány volt a 80-as években a választási malacokkal teli utánfutó

Fotó: Laufer László / Forrás: MW

Annak idején a maihoz hasonlóan színes volt a kínálat, aktuálisan mégis más. Laufer László fotóriporter kollégánk felvételei segítenek az akkori idők felelevenítésében. A fotók arról tanúskodnak, hogy a járművásárban például a Lada és a Simpson meg az MZ motor volt a sztár. Ruha- és cipőféléket akkor is árultak, csak éppen az akkori igényeknek, divatnak megfelelőt. Így került a kínálatba a faklumpa, vagy a horgolt tutyi.

Megér egy külön fejezetet az állatvásár, ami ma már szinte teljesen kikopott a pécsi vásártérről. Abban az időben a fő csapásirányt a szarvasmarha- és lókereskedelem jelentette, és gyakori látvány volt, hogy mondjuk egy Trabant csomagtartójában landoltak a frissen megvásárolt választási malacok.