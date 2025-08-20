augusztus 20., szerda

István névnap

26°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ne keresd őket a Vásárcsarnoknál

3 órája

Bezárt Pécs egyik kedvenc melegszendvicsezője − nem lesz olcsó az üzlethelyiség

Címkék#melegszendvicsező#pavilon#üzlet

Egyelőre sok a bizonytalanság.

Bama.hu
Bezárt Pécs egyik kedvenc melegszendvicsezője − nem lesz olcsó az üzlethelyiség

Hiába megyünk melegszendvicsért a vásárcsarnok mellé.

Forrás: Google Maps

Augusztus 1-től költözés miatt bezár a város egyik kedvenc melegszendvicsezője, a Zsömbic. A közösségi médiás posztjuk szerint azonban a bezárás csak ideiglenes, ugyanis elköltöznek a Pécsi Vásárcsarnok mellől. 

Egyelőre arról nem közöltek tájékoztatást, hogy pontosan mikor és hol találkozhatunk velük újra. A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. ugyanakkor már meg is hirdette az üresen maradt üzlethelyiséget a Zólyom utcában, a kiadó 13,75 m2 alapterületű külső pavilon főként egy újabb streetfood egységnek lenne ideális. 

Információink szerint a bérleti díj összege: 165.000,- Ft + áfa/hó + üzemeltetési költség + rezsi, valamint az üzletnek van egy egyszeri igénybevételi díja is, mely 928.125,- Ft + áfa.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu