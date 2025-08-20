Bezárt Pécs egyik kedvenc melegszendvicsezője − nem lesz olcsó az üzlethelyiség

Augusztus 1-től költözés miatt bezár a város egyik kedvenc melegszendvicsezője, a Zsömbic. A közösségi médiás posztjuk szerint azonban a bezárás csak ideiglenes, ugyanis elköltöznek a Pécsi Vásárcsarnok mellől.

Egyelőre arról nem közöltek tájékoztatást, hogy pontosan mikor és hol találkozhatunk velük újra. A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. ugyanakkor már meg is hirdette az üresen maradt üzlethelyiséget a Zólyom utcában, a kiadó 13,75 m2 alapterületű külső pavilon főként egy újabb streetfood egységnek lenne ideális.

Információink szerint a bérleti díj összege: 165.000,- Ft + áfa/hó + üzemeltetési költség + rezsi, valamint az üzletnek van egy egyszeri igénybevételi díja is, mely 928.125,- Ft + áfa.