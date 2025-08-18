augusztus 18., hétfő

Augusztus 20.

1 órája

Pécsváradon szabadtéri szentmisével és ünnepséggel tisztelegnek Szent István előtt

Különleges eseménysorozat a Pécsváradi Plébánián.

Tóth Dávid
Augusztus 20-án, Magyarország fővédőszentjének és államalapító királyunknak ünnepén Pécsváradon különleges eseménysorozattal emlékeznek meg Szent István szentté avatásának évfordulójáról.

A település életében kiemelt jelentőségű Szent István alakja, hiszen a város alapjait a bencés monostor megalapításával ő tette le. Ennek tiszteletére a szentmise idén – külön engedéllyel – szabadtéren, a pécsváradi várban, az istváni alapítású monostor falai és gótikus templomának romjai között kerül megrendezésre.

Az ünnepi szentmise 9:30-kor kezdődik, amelyet a városi megemlékezés és az ünnepi műsor követ.

 

