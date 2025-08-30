Baranyai dicsőség: díjazták a pedagógusképzés legjobbjait

A Pedagógusképző Központ számolt be róla, hogy a Tanévindító Mentor Fórumot Turi Katalin, a PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda főigazgatója, valamint Bucsányiné Gréczy Gabriella, a PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda főigazgatója nyitotta meg. Ezt követően Dr. Gerner Zsuzsanna, a PTE Pedagógusképző Központ főigazgatója köszöntötte a jelenlévőket, majd szakmai előadásokkal folytatódott a program.

A díjazott pedagógusok

Forrás: PTE

A rendezvény második felében adták át a Pedagógusképző Központ által alapított díjakat, amelyekkel minden évben a tanárjelöltek gyakorlati képzésében és mentorálásában kimagasló munkát végző pedagógusokat ismerik el. Az ünnepeltek emlékplakettet, oklevelet és pénzjutalmat vehettek át.

A 2025-ös díjazott pedagógusok: