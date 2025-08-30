3 órája
Baranyai dicsőség: díjazták a pedagógusképzés legjobbjait
Ünnepélyes keretek között köszöntötték a pedagógusképzés kiemelkedő mentorpedagógusait a Pécsi Tudományegyetem Pedagógusképző Központjának Tanévindító Mentor Fórumán, amelyet augusztus 28-án rendeztek meg a PTE Dr. Halasy-Nagy József aulájában.
A Pedagógusképző Központ számolt be róla, hogy a Tanévindító Mentor Fórumot Turi Katalin, a PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda főigazgatója, valamint Bucsányiné Gréczy Gabriella, a PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda főigazgatója nyitotta meg. Ezt követően Dr. Gerner Zsuzsanna, a PTE Pedagógusképző Központ főigazgatója köszöntötte a jelenlévőket, majd szakmai előadásokkal folytatódott a program.
A rendezvény második felében adták át a Pedagógusképző Központ által alapított díjakat, amelyekkel minden évben a tanárjelöltek gyakorlati képzésében és mentorálásában kimagasló munkát végző pedagógusokat ismerik el. Az ünnepeltek emlékplakettet, oklevelet és pénzjutalmat vehettek át.
A 2025-ös díjazott pedagógusok:
- Az Év Mentortanára: Nagy Katalin, a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának mentortanára
- Az Év Mentorpedagógusa: Lazányiné Csörgő Ágnes, a Tolna Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat gyakorlatvezető gyógypedagógusa
- Az Év Vezetőtanára: Berényi Éva, a PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Deák Ferenc Általános Iskolájának vezetőtanára
- Az Év Vezetőpedagógusa: Szőrné Horváth Beatrix, a PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda szakvezető tanítónője
- Az Év Szaktanára: Kupusz Mátyás, a szigetvári Istvánffy Miklós Általános Iskola szaktanára