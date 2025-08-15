augusztus 15., péntek

Ha nem igyekszel, bukod a pénzed – ekkor lehet átvenni a jussunkat

Időben kapcsolj és vedd át a támogatást.

Bama.hu
Ha nem igyekszel, bukod a pénzed – ekkor lehet átvenni a jussunkat

Illusztráció.

Forrás: MW

Fotó: Fehér Gábor

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § szerinti pénzbeli támogatás átvételére két időpontban lesz lehetőség a Berkesdi Önkormányzati Hivatalban.

A jogosultak 2025. augusztus 15-én, pénteken 10:00 és 12:00 óra között, valamint 2025. augusztus 18-án, hétfőn 08:00 és 12:00 óra között vehetik át a támogatást az ügyfélfogadási időben. Érdemes tehát időben cselekedni, hogy mindenki megkapja a neki járó támogatást.

 

