Ha nem igyekszel, bukod a pénzed – ekkor lehet átvenni a jussunkat

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § szerinti pénzbeli támogatás átvételére két időpontban lesz lehetőség a Berkesdi Önkormányzati Hivatalban.

A jogosultak 2025. augusztus 15-én, pénteken 10:00 és 12:00 óra között, valamint 2025. augusztus 18-án, hétfőn 08:00 és 12:00 óra között vehetik át a támogatást az ügyfélfogadási időben. Érdemes tehát időben cselekedni, hogy mindenki megkapja a neki járó támogatást.