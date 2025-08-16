1 órája
Pénzt kaptál vissza a szolgáltatótól? Lehet, hogy átverés áldozata vagy!
A csalók a szolgáltatásokon keresztül is támadnak bennünket. A pénzvisszatérítés nem mindig jelent jót.
Hamis levelek érkeznek a túlfizetésről.
Forrás: MW/Illusztráció
Fotó: Csomor Ádám
Pénzvisszatérítés miatt keres a szolgáltató? Ne indítsd el a folyamatot, mielőtt tájékozódtál! Az elmúlt napokban több fogyasztó is gyanús emailt kapott, amelyben az MVM nevében értesítik őket, hogy jelentős összegű túlfizetésük van, és azt hamarosan visszakapják. A levélben példaként 86 ezer forintos „túlfizetés” szerepel, és egy kattintható hivatkozás („Visszatérítés indítása”) vezetne a folyamat elindításához, amellyel a csalók pénzt próbálnak tőlünk beszedni.
Pénzvisszatérítés csalás az MVM-nél
Az MVM csalás kapcsán érdemes jobban szemügyre venni a levél címzőjét, bár a levél fejlécében az „s. MVMHU” név szerepel, a tényleges feladói cím egy teljesen oda nem illő domainről érkezik: shipsa07.talentlms.com. Az MVM hivatalos kommunikációi soha nem ilyen címekről jönnek. Legyünk körültekintőek a pénzvisszatérítés kapcsán, ne uralkodjon el rajtunk a hurrá hangulat!
Nyomásgyakorlás és sürgetés
A levél azt állítja, hogy a pénz 1–3 munkanapon belül érkezik, ha a címzett azonnal elindítja a „visszatérítési folyamatot”. Ez tipikus adathalász technika, hogy a címzett ne gondolkodjon, hanem kattintson.
Kattintható hivatkozás ismeretlen oldalra
A gyanús linkek legtöbbször nem a szolgáltató hivatalos weboldalára mutatnak, hanem egy adathalász oldalra, amelyen keresztül a személyes vagy banki adatainkat próbálja megszerezni.
Klasszikus csaló email: automatikus értesítésre hivatkozás
Az üzenet arra kéri a címzettet, hogy ne válaszoljon emailben, ezzel is elzárva a lehetőséget a feladó valóságának ellenőrzésére.
Mit tehetünk a túlfizetés csalások elkerülése érdekében?
- A legfontosabb, hogy semmiképp se kattintsunk a levélben található linkre.
- Ellenőrizzük a feladó email címét és a link célját (egérrel fölé húzva meg is jelenik az oldal, ahova mutat a link).
- Az MVM hivatalos ügyfélszolgálatán érdeklődjünk, hogy valóban van-e túlfizetésünk.