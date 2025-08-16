Pénzt kaptál vissza a szolgáltatótól? Lehet, hogy átverés áldozata vagy!

Pénzvisszatérítés miatt keres a szolgáltató? Ne indítsd el a folyamatot, mielőtt tájékozódtál! Az elmúlt napokban több fogyasztó is gyanús emailt kapott, amelyben az MVM nevében értesítik őket, hogy jelentős összegű túlfizetésük van, és azt hamarosan visszakapják. A levélben példaként 86 ezer forintos „túlfizetés” szerepel, és egy kattintható hivatkozás („Visszatérítés indítása”) vezetne a folyamat elindításához, amellyel a csalók pénzt próbálnak tőlünk beszedni.

Pénzvisszatérítés és túlfizetés? Lehet, hogy csak a csalók játszanak veled.

Forrás: Olvasói fotó

Pénzvisszatérítés csalás az MVM-nél

Az MVM csalás kapcsán érdemes jobban szemügyre venni a levél címzőjét, bár a levél fejlécében az „s. MVMHU” név szerepel, a tényleges feladói cím egy teljesen oda nem illő domainről érkezik: shipsa07.talentlms.com. Az MVM hivatalos kommunikációi soha nem ilyen címekről jönnek. Legyünk körültekintőek a pénzvisszatérítés kapcsán, ne uralkodjon el rajtunk a hurrá hangulat!