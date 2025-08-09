Permetszer-felhő lepi el Pécset éjszaka

A permetezések minden nap este 22:00 és hajnal 4:00 között zajlanak, III. forgalmi kategóriájú, szabad forgalmú, közterületen engedélyezett szerekkel (pl. Vektafid A, Mospilan 20 SG, Tazer 250 SC, Decis Mega, Csöpp Mix).

A szerek emberekre és melegvérű állatokra veszélytelenek, méhekre mérsékelten, halakra és vízi élőlényekre kifejezetten veszélyesek.

A lakosságot kérik, hogy a munkák idején az általuk fontosnak tartott óvintézkedéseket (ablakok becsukása, növények letakarása, kint száradó ruhák beszedése) este végezzék el. A permetezés idején előfordulhat nagyobb zajhatás, melyért a kivitelezők szíves türelmüket kérik.

Részletek az alábbi linkeken: Platánfák permetezése; Vadgesztenyék permetezése.