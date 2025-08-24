augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

19°
+25
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Praxis Dr. Zénó

28 perce

Emlékszel még a Pátria Hotelre? Ez lett a város ikonikus szállodájából!

Címkék#szakterület#belgyógyászat#Pécs#gasztroenterológia

Gyönyörű, modern környezetben, szakértő orvosok kezei között gyógyulhatnak a páciensek Pécs szívében. A napokban nyílt meg a Praxis Dr. Zénó pécsi magánorvosi központ.

Tóth Viktória

Sokakat foglalkoztatott már évek óta, hogy mi lesz a pécsi Kórház téren álló, egykori Pátria Hotellel, annak bezárása után. Az épület mára teljesen megújult, a neve Porta Pátria lett, mely egy többfunkciós lakókomplexum. Bárral, szépészeti szolgáltatókkal, fitneszteremmel, irodaházzal. Itt működik mostantól a Praxis Dr. Zénó magánorvosi központ is, melynek megnyitóját augusztus 20-án tartották.

Porta Pátria épülete, itt működik a Praxis Dr. Zénó
A Porta Pátria épülete, itt működik a Praxis Dr. Zénó
Forrás: Dr. Ajtay Zénó

A központ orvosigazgatója, Dr. Ajtay Zénó belgyógyász, kardiológus hangsúlyozta, a kaposvári tapasztalatok után most Pécsett is szeretnék megvalósítani a minőségi, emberközpontú betegellátást. Ahogy a megnyitó beszédben is elhangzott, a központ kialakítása közel három éven át zajlott, nem kevés nehézséggel kísérve. A covid-járvány okozta építőanyag-hiány, a banki finanszírozás ellehetetlenülése az égbe szökő kamatok miatt, a pályázati lehetőségek tartós hiánya veszélyeztette a megvalósulást.

–  A gyógyítás mellett szeretnénk működtetni egy polgári klubot a Dél Dunántúli Szívklub keretei között, rendszeres előadásokkal, meghívott előadókkal. Az orvosszakmai témákon túl, irodalmi, történelmi, csillagászati bemutatóknak, kriminalisztikai előadásoknak adna teret, melyet követően egy baráti beszélgetés zárná az estéket –  fogalmazott.

Dr. Ajtay Zénó betegekért végzett munkáját azt is bizonyítja, hogy nemrég jelentős szakmai elismerést kapott: a betegek szavazatai alapján elnyerte az „Év Orvosa” Szent-Györgyi Albert-díjat négy dunántúli vármegyében. A díjjal járó pénzjutalmat teljes egészében a Pécsi Szívgyógyászati Klinika eszközfejlesztésére ajánlotta fel.

Dr. Ajtay Zénó beszédet mond
Dr. Ajtay Zénó a magánorvosi központ megnyitóján
Forrás: Dr. Ajtay Zénó

A Praxis Dr. Zénó tervezett ellátási szakterületei

Az orvosigazgató tapasztalatai alapján Pécsett már szűkösnek bizonyult a 10 éve működő magánrendelői kapacitás, ezért határozták el, hogy a kaposvári koncepciót műtői, sebészeti, gasztroenterológiai területekkel kibővítenék. 

A pécsi központ tervezett ellátási szakterületei: kardiológia, belgyógyászat, diabetológia, nefrológia, endokrinológia, ideggyógyászat, pulmonológia, gasztroenterológia, sebészet, érsebészet, urológia, nőgyógyászat, szemészet, ortopédia, onkológiai tanácsadás, gégészet.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu