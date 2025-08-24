Emlékszel még a Pátria Hotelre? Ez lett a város ikonikus szállodájából!

Sokakat foglalkoztatott már évek óta, hogy mi lesz a pécsi Kórház téren álló, egykori Pátria Hotellel, annak bezárása után. Az épület mára teljesen megújult, a neve Porta Pátria lett, mely egy többfunkciós lakókomplexum. Bárral, szépészeti szolgáltatókkal, fitneszteremmel, irodaházzal. Itt működik mostantól a Praxis Dr. Zénó magánorvosi központ is, melynek megnyitóját augusztus 20-án tartották.

A Porta Pátria épülete, itt működik a Praxis Dr. Zénó

Forrás: Dr. Ajtay Zénó

A központ orvosigazgatója, Dr. Ajtay Zénó belgyógyász, kardiológus hangsúlyozta, a kaposvári tapasztalatok után most Pécsett is szeretnék megvalósítani a minőségi, emberközpontú betegellátást. Ahogy a megnyitó beszédben is elhangzott, a központ kialakítása közel három éven át zajlott, nem kevés nehézséggel kísérve. A covid-járvány okozta építőanyag-hiány, a banki finanszírozás ellehetetlenülése az égbe szökő kamatok miatt, a pályázati lehetőségek tartós hiánya veszélyeztette a megvalósulást.

– A gyógyítás mellett szeretnénk működtetni egy polgári klubot a Dél Dunántúli Szívklub keretei között, rendszeres előadásokkal, meghívott előadókkal. Az orvosszakmai témákon túl, irodalmi, történelmi, csillagászati bemutatóknak, kriminalisztikai előadásoknak adna teret, melyet követően egy baráti beszélgetés zárná az estéket – fogalmazott.

Dr. Ajtay Zénó betegekért végzett munkáját azt is bizonyítja, hogy nemrég jelentős szakmai elismerést kapott: a betegek szavazatai alapján elnyerte az „Év Orvosa” Szent-Györgyi Albert-díjat négy dunántúli vármegyében. A díjjal járó pénzjutalmat teljes egészében a Pécsi Szívgyógyászati Klinika eszközfejlesztésére ajánlotta fel.

Dr. Ajtay Zénó a magánorvosi központ megnyitóján

Forrás: Dr. Ajtay Zénó

A Praxis Dr. Zénó tervezett ellátási szakterületei

Az orvosigazgató tapasztalatai alapján Pécsett már szűkösnek bizonyult a 10 éve működő magánrendelői kapacitás, ezért határozták el, hogy a kaposvári koncepciót műtői, sebészeti, gasztroenterológiai területekkel kibővítenék.

A pécsi központ tervezett ellátási szakterületei: kardiológia, belgyógyászat, diabetológia, nefrológia, endokrinológia, ideggyógyászat, pulmonológia, gasztroenterológia, sebészet, érsebészet, urológia, nőgyógyászat, szemészet, ortopédia, onkológiai tanácsadás, gégészet.