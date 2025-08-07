Ragadozó járja a pécsi belvárost, vajon milyen állatról lehet szó? (VIDEÓ)

Ritkán látható vendég tűnt fel Pécsen a belvárosban, az Árkád környékén. A kistestű ragadozó valószínűleg eltévedhetett vadászat közben, ugyanis céltalanul bolyongott csütörtök hajnali 2 óra körül – vélhetően nem a kaszinóból jött elő egy kis mulatozás után.

Olvasónk fotója a kistestű ragadozóról, aki vélhetően eltévedt a városban.

Olvasónk elmondása szerint nem vörös volt az állat, amely szürkés színével inkább hajazott egy aranysakálra, de sötétben szintén nem egyszerű megállapítani, hogy milyen állatról lehet szó pontosan.

Félig róka, félig sakál

Alig pár hete számoltunk be róla, hogy feltételezhetően aranysakál-róka hibridet ejtettek el a Baranya megyei Hunor-Almamellék Vadásztársaság területén. Amennyiben a genetikai vizsgálatok is igazolják, hogy valóban félig róka, félig aranysakál hibrid a terítékre hozott egyed, az valódi vadbiológiai szenzációt jelentene.