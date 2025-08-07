augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

27°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bama.hu videó

50 perce

Ragadozó járja a pécsi belvárost, vajon milyen állatról lehet szó? (VIDEÓ)

Címkék#bama.hu videó#Árkád#vizsgálat#róka#kaszinó#vadászat#aranysakál#vendég

Nem egyértelmű, hogy rókáról, vagy aranysakálról van-e szó.

Bama.hu

Ritkán látható vendég tűnt fel Pécsen a belvárosban, az Árkád környékén. A kistestű ragadozó valószínűleg eltévedhetett vadászat közben, ugyanis céltalanul bolyongott csütörtök hajnali 2 óra körül – vélhetően nem a kaszinóból jött elő egy kis mulatozás után. 

Olvasónk fotója a kistestű ragadozóról, aki vélhetően eltévedt a városban.

Olvasónk elmondása szerint nem vörös volt az állat, amely szürkés színével inkább hajazott egy aranysakálra, de sötétben szintén nem egyszerű megállapítani, hogy milyen állatról lehet szó pontosan. 

Félig róka, félig sakál

Alig pár hete számoltunk be róla, hogy feltételezhetően aranysakál-róka hibridet ejtettek el a Baranya megyei Hunor-Almamellék Vadásztársaság területén. Amennyiben a genetikai vizsgálatok is igazolják, hogy valóban félig róka, félig aranysakál hibrid a terítékre hozott egyed, az valódi vadbiológiai szenzációt jelentene.

 

Bama.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu