Ez kellemetlen: mérges kígyó jár a Temus csomagok mellé?

Az internetes rendelések korszakában mindannyian találkoztunk már furcsaságokkal a csomagjaink kapcsán. A Vinteden keresztül rendelt ruhát volt, aki chipses zacskóban kapta meg, de nem ritka az sem, hogy valami egészen más tárgy kerül hozzánk egy-egy rendelés alkalmával, mint amit vásároltunk. Ritkaság számba megy azonban, hogy egy mérges kígyó ragad a Temuról beszerzett csomagunkra, első ránézésre. Mi látható a képen: rákosi vipera, vagy valami ritka, halálos mérgű kígyófaj? Gyakran a válasz nem is olyan egyértelmű.

Rákosi vipera vagy rézsikló, esetleg egy kínai mérges kígyó? Kiderült az igazság.

Forrás: Olvasói fotó

Egy különösen veszélyeztetett rákosi vipera bújt a csomagba?

Tímea, aki Temus rendeléséhez kapott „ajándékba” egy hüllőt, megosztotta fotóját az állatról egy hazai kígyókkal foglalkozó csoportban. Természetesen rögtön beindultak a találgatások: első ránézésre valamilyen mérges kígyófajra gyanakodtak a hozzászólók − ami valljuk be egy Kínából érkező csomag esetén nem alaptalan, de többen a szinte már csak hazánkban honos rákosi vipera jellemvonásait vélték felfedezni az állaton. A ritka hüllő már az 1970-es évek óta védettnek számít hazánkban, eszmei értéke 1 millió forint.

A mesterséges intelligencia sem tévedhetetlen

Természetesen egyből akadt olyan kommentelő is, aki a mesterséges intelligenciát hívta segítségül: a Google Lens szerint egy ritka kínai mérges kígyóról (gloydius shedaoensis) van szó, amelynek nincs is igazán pontos magyar neve. Nos, ez szintén azért lehet elsőre félelemkeltő, mert a fotók alapján valóban láthat egy laikus hasonlóságokat a két állat között, és persze továbbra is egy Kínából érkező csomagról beszélünk.

A kulcs a szakértelem

Végül Tímea és családja a lehető legjobb módját választotta az állat azonosításának: elvitték a hüllőt a fővárosi állatkertbe, ahol a szakemberek megállapították, hogy egy rézsikló került − vélhetően már idehaza − a csomagba. Szerencsére tehát az állat is jó helyre került, valamint a család is sértetlenül megúszta a kellemetlen meglepetést.