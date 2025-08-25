42 perce
Ez kellemetlen: mérges kígyó jár a Temus csomagok mellé?
Kínából rendeltél? Jól nézd át a csomagod, akár egy rákosi vipera is lapulhat benne.
Az internetes rendelések korszakában mindannyian találkoztunk már furcsaságokkal a csomagjaink kapcsán. A Vinteden keresztül rendelt ruhát volt, aki chipses zacskóban kapta meg, de nem ritka az sem, hogy valami egészen más tárgy kerül hozzánk egy-egy rendelés alkalmával, mint amit vásároltunk. Ritkaság számba megy azonban, hogy egy mérges kígyó ragad a Temuról beszerzett csomagunkra, első ránézésre. Mi látható a képen: rákosi vipera, vagy valami ritka, halálos mérgű kígyófaj? Gyakran a válasz nem is olyan egyértelmű.
Egy különösen veszélyeztetett rákosi vipera bújt a csomagba?
Tímea, aki Temus rendeléséhez kapott „ajándékba” egy hüllőt, megosztotta fotóját az állatról egy hazai kígyókkal foglalkozó csoportban. Természetesen rögtön beindultak a találgatások: első ránézésre valamilyen mérges kígyófajra gyanakodtak a hozzászólók − ami valljuk be egy Kínából érkező csomag esetén nem alaptalan, de többen a szinte már csak hazánkban honos rákosi vipera jellemvonásait vélték felfedezni az állaton. A ritka hüllő már az 1970-es évek óta védettnek számít hazánkban, eszmei értéke 1 millió forint.
A mesterséges intelligencia sem tévedhetetlen
Természetesen egyből akadt olyan kommentelő is, aki a mesterséges intelligenciát hívta segítségül: a Google Lens szerint egy ritka kínai mérges kígyóról (gloydius shedaoensis) van szó, amelynek nincs is igazán pontos magyar neve. Nos, ez szintén azért lehet elsőre félelemkeltő, mert a fotók alapján valóban láthat egy laikus hasonlóságokat a két állat között, és persze továbbra is egy Kínából érkező csomagról beszélünk.
A kulcs a szakértelem
Végül Tímea és családja a lehető legjobb módját választotta az állat azonosításának: elvitték a hüllőt a fővárosi állatkertbe, ahol a szakemberek megállapították, hogy egy rézsikló került − vélhetően már idehaza − a csomagba. Szerencsére tehát az állat is jó helyre került, valamint a család is sértetlenül megúszta a kellemetlen meglepetést.