augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

35°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Orosz-ukrán háború

1 órája

Rapid Extra: Robert C. Castel beszél az alaszkai Trump–Putyin csúcsról (podcast + videó!)

Címkék#probléma#szándék#Fekete Rajmund#Robert C Castel#Tóth Tamás Antal

Bama.hu
Rapid Extra: Robert C. Castel beszél az alaszkai Trump–Putyin csúcsról (podcast + videó!)

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: Anatoliy Cherkas

A Magyar Nemzet Rapid Extra című podcastjában Tóth Tamás Antal és Fekete Rajmund beszélgetett Robert C. Castellel, a lap főmunkatársával, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadójával Trump és Putyin alaszkai csúcstalálkozójáról. 

A szakértő szerint az alaszkai találkozó legnagyobb hozadéka, hogy a felek elindultak a párbeszéd útján, és nyitva maradt a kapu a békefolyamat felé. Szerinte a háromórás találkozó legfeljebb az első lépés lehetett egy hosszú folyamatban. 

Az a probléma, amit évtizedeken át készítettek elő, és amit a háború évei alatt csak súlyosbítottak, nem oldható meg egy háromórás beszélgetéssel. Maga a tény, hogy az első 2-3-5 percben – ahogy Trump mondta – nem győződött meg arról, hogy a másik fél részéről hiányzik az őszinte szándék a probléma megoldására, már önmagában ennek a találkozónak a pozitívuma. Ez kaput nyitott egy sor további egyeztetés felé, és én azt hiszem, ez a dolog realista perspektívája.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu