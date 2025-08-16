1 órája
Rapid Extra: Robert C. Castel beszél az alaszkai Trump–Putyin csúcsról (podcast + videó!)
A Magyar Nemzet Rapid Extra című podcastjában Tóth Tamás Antal és Fekete Rajmund beszélgetett Robert C. Castellel, a lap főmunkatársával, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadójával Trump és Putyin alaszkai csúcstalálkozójáról.
A szakértő szerint az alaszkai találkozó legnagyobb hozadéka, hogy a felek elindultak a párbeszéd útján, és nyitva maradt a kapu a békefolyamat felé. Szerinte a háromórás találkozó legfeljebb az első lépés lehetett egy hosszú folyamatban.
Az a probléma, amit évtizedeken át készítettek elő, és amit a háború évei alatt csak súlyosbítottak, nem oldható meg egy háromórás beszélgetéssel. Maga a tény, hogy az első 2-3-5 percben – ahogy Trump mondta – nem győződött meg arról, hogy a másik fél részéről hiányzik az őszinte szándék a probléma megoldására, már önmagában ennek a találkozónak a pozitívuma. Ez kaput nyitott egy sor további egyeztetés felé, és én azt hiszem, ez a dolog realista perspektívája.