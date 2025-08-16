2 órája
Rapid Extra: Zelenszkij szokatlanul békülékeny hangot ütött meg (podcast + videó)
Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozóját értékelte a Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjában Tóth Tamás Antallal Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója és Fekete Rajmund Amerika-szakértő.
A beszélgetésben elhangzott: az egyeztetést követően Zelenszkij szokatlanul békülékeny hangot ütött meg, de a háború lezárására egyelőre kevés az esély, írja a Magyar Nemzet Online.
Fekete Rajmund szerint különösen figyelemre méltó, hogy Zelenszkij a szokásos retorikától eltérően kifejezetten békülékeny hangot ütött meg.
– Egy rossz szót sem mondott Oroszországról, arról beszélt, hogy békét kell kötni. Ez mindenképpen pozitív jelzés – mutatott rá a szakértő, aki hozzátette: az amerikai és az ukrán elnök hétfőn ismét találkozik az Egyesült Államokban.
Kiszelly Zoltán hangsúlyozta, hogy a mostani egyeztetés valójában nem béketárgyalás, hanem amerikai–orosz tárgyalás volt, amelynek egyik fő témája Ukrajna volt.
– Ez a folyamat még csak a kezdőrúgás. Trump és Putyin találkozott, ami önmagában fontos, de a béke még messze van – fogalmazott.