augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

35°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Orosz-ukrán háború

2 órája

Rapid Extra: Zelenszkij szokatlanul békülékeny hangot ütött meg (podcast + videó)

Címkék#Fekete Rajmund#Rapid Extra#háború#Magyar Nemzet#Kiszelly Zoltán#Zelenszkij

Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozóját értékelte a Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjában Tóth Tamás Antallal Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója és Fekete Rajmund Amerika-szakértő.

Bama.hu
Rapid Extra: Zelenszkij szokatlanul békülékeny hangot ütött meg (podcast + videó)

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: Alex from the Rock

A beszélgetésben elhangzott: az egyeztetést követően Zelenszkij szokatlanul békülékeny hangot ütött meg, de a háború lezárására egyelőre kevés az esély, írja a Magyar Nemzet Online. 

Fekete Rajmund szerint különösen figyelemre méltó, hogy Zelenszkij a szokásos retorikától eltérően kifejezetten békülékeny hangot ütött meg. 

– Egy rossz szót sem mondott Oroszországról, arról beszélt, hogy békét kell kötni. Ez mindenképpen pozitív jelzés – mutatott rá a szakértő, aki hozzátette: az amerikai és az ukrán elnök hétfőn ismét találkozik az Egyesült Államokban.

Kiszelly Zoltán hangsúlyozta, hogy a mostani egyeztetés valójában nem béketárgyalás, hanem amerikai–orosz tárgyalás volt, amelynek egyik fő témája Ukrajna volt.

– Ez a folyamat még csak a kezdőrúgás. Trump és Putyin találkozott, ami önmagában fontos, de a béke még messze van – fogalmazott.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu