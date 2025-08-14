Figyeljünk!
13 órája
Reggeltől forgalomkorlátozás lesz a Siklósi úti felüljárón, óvatosan közlekedjünk
Fotó: Löffler Péter
A BIOKOM NKft. augusztus 14-én, csütörtökön reggel 8 órától megkezdi a Siklósi úti felüljáró Ipar utcai felhajtóágán található víznyelők gépi tisztítását. A munkálatok ideje alatt a felhajtóág teljes szélességében le lesz zárva, így az érintett szakaszon a közlekedés nem lehetséges. Az arra közlekedők a Bajcsy-Zsilinszky út – 6-os út – 58-as út útvonalon tudnak kerülni.
Ezt ne hagyja ki!Időjárás
Tegnap, 16:00
Augusztus 20.: tervezhetünk programokat? Most eláruljuk, hogy milyen idő várható az ünnepen
A tisztítás várhatóan aznap 12 óráig tart. A közlekedők figyelmét felhívják, hogy az időjárási viszonyok és a műszaki körülmények függvényében az időpontok módosulhatnak, a munkavégzés elhúzódhat.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre