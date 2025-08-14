augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

13 órája

Reggeltől forgalomkorlátozás lesz a Siklósi úti felüljárón, óvatosan közlekedjünk

Címkék#BIOKOM NKft#körülmény#útvonal#Bajcsy-Zsilinszky út

Tóth Viktória
Reggeltől forgalomkorlátozás lesz a Siklósi úti felüljárón, óvatosan közlekedjünk

Fotó: Löffler Péter

A BIOKOM NKft. augusztus 14-én, csütörtökön reggel 8 órától megkezdi a Siklósi úti felüljáró Ipar utcai felhajtóágán található víznyelők gépi tisztítását. A munkálatok ideje alatt a felhajtóág teljes szélességében le lesz zárva, így az érintett szakaszon a közlekedés nem lehetséges. Az arra közlekedők a Bajcsy-Zsilinszky út – 6-os út – 58-as út útvonalon tudnak kerülni.

A tisztítás várhatóan aznap 12 óráig tart. A közlekedők figyelmét felhívják, hogy az időjárási viszonyok és a műszaki körülmények függvényében az időpontok módosulhatnak, a munkavégzés elhúzódhat.

 

