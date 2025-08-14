Reggeltől forgalomkorlátozás lesz a Siklósi úti felüljárón, óvatosan közlekedjünk

A BIOKOM NKft. augusztus 14-én, csütörtökön reggel 8 órától megkezdi a Siklósi úti felüljáró Ipar utcai felhajtóágán található víznyelők gépi tisztítását. A munkálatok ideje alatt a felhajtóág teljes szélességében le lesz zárva, így az érintett szakaszon a közlekedés nem lehetséges. Az arra közlekedők a Bajcsy-Zsilinszky út – 6-os út – 58-as út útvonalon tudnak kerülni.