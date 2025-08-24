Rejtély: nyom nélkül tűnt el a pécsiek egyik kedvenc helye − kiadóvá vált az üzlethelyiség

A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. licitre bocsájtotta a Surányi Miklós utcában található 51 négyzetméteres üzlethelyiséget, ahol korábban az Utópia Pékség üzemelt. Az Egyetemvárostól és a belvárostól is elérhető távolságban fekvő pékség tavaly nyáron egy június 25-től július 15-ig tartó szünetet jelentett be, ám azt ígérték vásárlóiknak, hogy ezt követően újult erővel térnek vissza. Hiába várták azonban az újranyitást, ez nem következett be, pedig az Utópia korábban a városi rendezvényeken is rendszeresen jelen volt, most úgy tűnik, hogy végleg búcsúzunk tőlük.