Rejtélyes hajóroncsok bukkantak elő a Dunából Mohácsnál (VIDEÓ)

Az elmúlt időszak gyorsan apadó vízszintje ismét láttatni engedi a Mohács alatti Duna-szakaszon található Gabriella-sziget belső ágában elsüllyedt hajók roncsait. A folyó vízszintje az előrejelzés szerint vasárnap már csak alig haladja meg az egy métert Mohácsnál.

Máté Balázs (Mohácsi Újság.hu)
A nem mindennapi különlegesség mindig sok látogatót vonz a területre, ugyanakkor a roncsok számát és eredetét illetően meglehetősen kevés információ ismert és azok többsége sem fedi teljesen a valóságot.

Az egyik legelterjedtebb, de téves feltevés szerint a hajókat az 1960-as évek vége felé süllyesztette el folyamszabályozási célokból a Vízügy akkori elődje.

A területen megtalálható - és a mohácsi vízmérce szerinti 270 cm-es vízállásnál előbukkanó - 4 darab roncsot a második világháborúban süllyesztette el a szovjet hadsereg.

Ezek közül egy az 1895- ben alapított és 1948-ig működött Magyar Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság (MFTR) csöves pontonja volt.

A további három roncs a Honvéd kincstár tulajdonában állt: van köztük egy katonai ponton, egy szivar alakú aknarobbantó/aknakutató vasdereglye, valamint egy aknarobbantó/aknakutató fadereglye.

Érdekességként megemlítendő, hogy a zátonnyal egyvonalban a Duna sodorvonala felé a mederfenéken fekszik hullámsírjában a J.R.M (Jugoszláv Folyami Hajózás) tulajdonában állt és 1944 őszén aknára futott Slovenia (Szlovénia) nevű lapátkerekes vontató gőzhajó.

 

