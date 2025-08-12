augusztus 12., kedd

Klára névnap

26°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Érdemes ellátogatni

1 órája

Remek programokkal várnak a hétvégén Pécsváradon!

Címkék#alkalom#főünnep#templom#egyház#történelem#együttlét

Bama.hu
Remek programokkal várnak a hétvégén Pécsváradon!

Illusztráció.

Fotó: Löffler Péter

Pécsvárad városában idén is nagy szeretettel várják a híveket és érdeklődőket Nagyboldogasszony napján, a templom búcsújának ünnepén. Az augusztus 15-én, 18 órakor kezdődő szentmisét Lovász Zsolt atya mutatja be, a szentbeszédet pedig Bíró László nyugalmazott püspök mondja el, különleges lelki útravalóval ajándékozva meg a jelenlévőket. 

Az ünnep az egyház egyik legszebb főünnepe, amely Mária mennybevételét állítja középpontba, és évről évre alkalmat ad a közösségnek az együttlétre, imádságra és hálaadásra. A mise után mindenkit szeretettel hívnak az agapéra, ahol finom falatok és jókedv mellett beszélgethetnek a résztvevők. A templom 1693 óta őrzi a település hitét és történelmét, így e jeles nap nemcsak vallási, hanem kulturális és közösségi jelentőséggel is bír. Ez az esemény igazi találkozási pont kicsiknek és nagyoknak, hívőknek és érdeklődőknek egyaránt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu