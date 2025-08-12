Remek programokkal várnak a hétvégén Pécsváradon!

Pécsvárad városában idén is nagy szeretettel várják a híveket és érdeklődőket Nagyboldogasszony napján, a templom búcsújának ünnepén. Az augusztus 15-én, 18 órakor kezdődő szentmisét Lovász Zsolt atya mutatja be, a szentbeszédet pedig Bíró László nyugalmazott püspök mondja el, különleges lelki útravalóval ajándékozva meg a jelenlévőket.

Az ünnep az egyház egyik legszebb főünnepe, amely Mária mennybevételét állítja középpontba, és évről évre alkalmat ad a közösségnek az együttlétre, imádságra és hálaadásra. A mise után mindenkit szeretettel hívnak az agapéra, ahol finom falatok és jókedv mellett beszélgethetnek a résztvevők. A templom 1693 óta őrzi a település hitét és történelmét, így e jeles nap nemcsak vallási, hanem kulturális és közösségi jelentőséggel is bír. Ez az esemény igazi találkozási pont kicsiknek és nagyoknak, hívőknek és érdeklődőknek egyaránt.