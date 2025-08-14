augusztus 14., csütörtök

Hideg víz és hűsölési lehetőség

5 órája

Rendkívüli helyzet: kitárták kapuikat a mislenyi közintézmények

A kozármislenyi önkormányzat tájékoztatása szerint augusztus 14-én 0 órától a legmagasabb fokú hőségriasztás lépett életbe.

Bama.hu
Rendkívüli helyzet: kitárták kapuikat a mislenyi közintézmények

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: New Africa

Ennek értelmében, az önkormányzat épületei, köztük a Városháza és a Művelődési Központ nyitva állnak, egy pohár hideg vízzel és hűsölési lehetőséggel várjuk a kánikulában a város lakóit nyitvatartási időben - hívták fel a figyelmet.

 

