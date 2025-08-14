Hideg víz és hűsölési lehetőség
5 órája
Rendkívüli helyzet: kitárták kapuikat a mislenyi közintézmények
A kozármislenyi önkormányzat tájékoztatása szerint augusztus 14-én 0 órától a legmagasabb fokú hőségriasztás lépett életbe.
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Fotó: New Africa
Ennek értelmében, az önkormányzat épületei, köztük a Városháza és a Művelődési Központ nyitva állnak, egy pohár hideg vízzel és hűsölési lehetőséggel várjuk a kánikulában a város lakóit nyitvatartási időben - hívták fel a figyelmet.
