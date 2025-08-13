Rendkívüli hibaelhárítás Pécsen: a buszjáratokat is érinti

A PÉTÁV Kft. egy meghibásodott távfűtési vezeték javítását végzi a Barbakán téren. A munkálatok augusztus 14-én, csütörtökön 8 órakor kezdődnek és érintik a forgalmi rendet. A munkavégzés ideje alatt a körforgalomból nem lehet kihajtani a Klimó György utca felé.

Kerülni a Belváros irányába a Kodály Zoltán utca – Petőfi utca – Hungária utca útvonalon lehet, amelyet a sárga hátterű terelőút táblák jeleznek. Az útlezárás érinti az autóbuszok közlekedését, amelyről a Tüke Busz Zrt. honlapján tájékozódhatnak. A Klimó György utcából a Barbakán körforgalomba továbbra is zavartalanul lehet behajtani.