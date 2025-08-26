augusztus 26., kedd

Közgyűlés

1 órája

Rendkívüli ügy lesz Pécsen

Bama.hu
Rendkívüli ügy lesz Pécsen

Forrás: MW

Fotó: KOVACS LILIANA

Pécs önkormányzata rendkívüli közgyűlést tart augusztus 29-én, pénteken, 15 órától a Városháza nagytermében. Az ülésen olyan döntésekről döntenek, amelyeket a Jogi és Ügyrendi Bizottság nem ruházhat át, továbbá gazdasági szempontból jelentős és az Önkormányzat érdekét sürgősséggel érintő ügyekről – közölte a városháza.

 

