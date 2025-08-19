Viccből jelentkezett rendőrnek, ma már a legnehezebb balesetekhez hívják a pécsi Tatai Mátét

„Megszereztem az összes jogosítványt, amit lehet. Nem azért, mert vezetni akartam, hanem mert pontosan akartam érteni, mi történhetett egy-egy balesetnél. Tudjam, milyen egy holttér, hogyan viselkedik egy busz egy kanyarban vagy egy hajó a vízen” – mesélte a rendőrségi portálnak Tatai Máté.

Volt, hogy épp a buszvezetői engedélye segített tisztázni egy motoros és egy busz közötti baleset körülményeit. A zászlós szerint a tragikus esetekhez hozzá lehet szokni, de teljesen megszokni nem lehet őket: „A halálos baleseteket nem lehet megszokni, csak megtanulni kezelni.”

Egyik legmegrázóbb élménye az volt, amikor négy kisgyerekkel ütközött egy autó, amelyben nem használtak sem biztonsági övet, sem gyerekülést. Bár szerencsére nem történt tragédia, „a gyerekek sírása a mai napig megmaradt bennem” – fogalmazott.

A teljes interjú a police.hu oldalán olvasható.