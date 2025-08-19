Légimentő repülőgép érkezett a Pécs-Pogány repülőtérre, két beteget szállított el (FOTÓK)

Ritkán látható repülőgép érkezett a hétfői nap során a Pécs-Pogány Repülőtérre. Ugyan a pécsi reptér kereskedelmi járatokat nem indít, sűrűn fordulnak meg repülőgépek a baranyai leszállópályán. A közelmúltban egy Black Hawk helikopter is járt itt, most pedig a német ADAC Légimentőszolgálat egyik Dornier Fairchild 328-310-es típusú sugárhajtású repülőgépe érkezett két betegért.

A Pécs-Pogány Repülőtér különleges gépeket is fogad.

Különleges vendég a pécsi repülőtéren

Kiss Csaba fotográfus meg is örökítette a repülőgépet Pécs-Pogány Repülőtéren, majd a közösségi médiában posztolta fotóit a sárga színű légi járműről.

Az ADAC légimentőszolgálat egyik fő eszköze a Fairchild Dornier 328-310 „Jet”, amelyet az Aero-Dienst üzemeltet kifejezetten orvosi mentő- és hazaszállító repülésekhez. A két Pratt & Whitney sugárhajtóművel felszerelt gép utazósebessége kb. 740-750 km/h, hatótávolsága rendkívül hosszú, így Európán belül és interkontinentálisan is bevethető. Tágas, állómagasságú kabinja lehetővé teszi akár hat fekvő és négy ülő beteg szállítását is, miközben a fedélzeten teljes intenzív terápiás felszerelés – például ECMO vagy újszülött inkubátor – áll rendelkezésre. Nem csupán betegszállításra, hanem szervszállításra is használják ezeket a típusú gépeket.

A látogatással kapcsolatban kerestük az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ), válaszuk esetén frissítjük cikkünket.

Ugyan olcsó repülőjegyet nem válthatunk, de sok gép megfordul náluk

Augusztus 14-én egy Black Hawk helikopter landolt a Pécs–Pogány Repülőtéren, amely az 1970-es évek óta a világ legismertebb katonai helikoptere.

