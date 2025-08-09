augusztus 9., szombat

Helyi közélet

1 órája

Ritka, különlegesen csengő neveket kaptak az újszülöttek, az esküvőszezon pedig berobbant

Berobbant az esküvőszezon: nagyjából másfélszer annyian kötöttek házasságot Pécsett júniusban és júliusban, mint a korábbi hónapok átlaga. Az újszülöttek közül pedig többen különleges neveket kaptak ebben a két hónapban is.

Bama.hu
Ritka, különlegesen csengő neveket kaptak az újszülöttek, az esküvőszezon pedig berobbant

Az újszülöttek közül többen is különleges nevet kaptak

Forrás: MW

A születések száma júniusban és júliusban is meghaladta a halálesetekét Pécsett, derül ki a Pécsi Anyakönyvi Hivatal által közölt adatokból. Júniusban 229 baba született és 224 halotti anyakönyvi kivonatot állítottak ki, júliusban pedig 221 gyerek látta meg a napvilágot a baranyai vármegyeszékhelyen, a halálesetek száma 188 volt ebben a hónapban. 

Egy másik adatbázis szerint több Pécsett született baba kapott különlegesen csengő nevet ebben a két hónapban is: például Leó, Kolen, Norman, Milos szerepelnek a fiúnevek közt, míg a lányoknál az Ilka, Sierra, Zájána, Zejnep számítanak ritkaságnak. A leggyakoribbak a Máté, Zsombor, Zétény, Ádám fiúnevek voltak, ugyanez a lányoknál az Eliza, Emma, Alíz, Anna és Luca. 

Az esküvőszezon berobbant: júniusban 60 pár kötött házasságot, a korábbi hónapok 30-40 körüli átlagával szemben. A legtöbben június 6-án mondták ki a boldogító igent - akkor tíz házasság köttetett Pécsett. Júliusban 53 pár kötötte össze hivatalosan is az életét.  

 

 

 

 

 

 

