1 órája
Ritka, különlegesen csengő neveket kaptak az újszülöttek, az esküvőszezon pedig berobbant
Berobbant az esküvőszezon: nagyjából másfélszer annyian kötöttek házasságot Pécsett júniusban és júliusban, mint a korábbi hónapok átlaga. Az újszülöttek közül pedig többen különleges neveket kaptak ebben a két hónapban is.
Az újszülöttek közül többen is különleges nevet kaptak
Forrás: MW
A születések száma júniusban és júliusban is meghaladta a halálesetekét Pécsett, derül ki a Pécsi Anyakönyvi Hivatal által közölt adatokból. Júniusban 229 baba született és 224 halotti anyakönyvi kivonatot állítottak ki, júliusban pedig 221 gyerek látta meg a napvilágot a baranyai vármegyeszékhelyen, a halálesetek száma 188 volt ebben a hónapban.
Eltűnnek a baranyaiak? – 820 fővel lettünk kevesebben három hónap alatt!
Egy másik adatbázis szerint több Pécsett született baba kapott különlegesen csengő nevet ebben a két hónapban is: például Leó, Kolen, Norman, Milos szerepelnek a fiúnevek közt, míg a lányoknál az Ilka, Sierra, Zájána, Zejnep számítanak ritkaságnak. A leggyakoribbak a Máté, Zsombor, Zétény, Ádám fiúnevek voltak, ugyanez a lányoknál az Eliza, Emma, Alíz, Anna és Luca.
Az esküvőszezon berobbant: júniusban 60 pár kötött házasságot, a korábbi hónapok 30-40 körüli átlagával szemben. A legtöbben június 6-án mondták ki a boldogító igent - akkor tíz házasság köttetett Pécsett. Júliusban 53 pár kötötte össze hivatalosan is az életét.