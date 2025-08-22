augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

21°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Húrok közé csapnak

1 órája

Elindul a Rocksuli Pécsen: a város ismert zenészei tanítják majd a fiatalokat

Címkék#tapasztalat#zenész#Rocksuli#fesztivál#Magyarország#rendezvény

Szeptemberben, Pécsen új zenei kezdeményezés indul, amely egyszerre akar tanulási lehetőséget és közösségi teret adni a fiataloknak. A városban hamarosan elstartoló Rocksuli aktív zenészek tapasztalatára építve kínál alternatívát a hagyományos zeneiskolákkal szemben.

Jusztin Levente

A pécsi zenei élet mindig is pezsgő volt, a klubok, fesztiválok és egyetemi rendezvények mellett azonban eddig hiányzott egy olyan hely, ahol a fiatalok közvetlenül, aktív zenészektől tanulhatnak zenélni. Ezt a hiányt igyekszik most betölteni a Rocksuli, amely szeptember közepén nyitja meg kapuit. A kezdeményezés hátterében négy, a városban ismert zenész és szervező áll, akik különböző tapasztalataikat összeadva hozták létre a projektet. A Rocksuli koncepciója nem teljesen ismeretlen Magyarországon: az első intézmény több mint harminc éve Debrecenben indult, és mára több városban is működik. A pécsi változatot Szabó Máté hozta el, aki korábban fesztiválokon és koncerteken dolgozott, és aki szerint a város kulturális közege ideális terep egy ilyen iskolához.

Rocksuli
A pécsi Rocksuli indulásával újabb zenei formációk születhetnek. Fotó: Kovács Liliána

Rutinos zenészek tapasztalataira alapozva oktatnak

A pécsi Rocksuli azonban nem egyszerű másolat: az alapítók hangsúlyozzák, hogy a helyi közösség igényeihez igazítják a programot. A Zenész Ifjúsági Otthon korábbi vezetője, Kerekes Kornél tapasztalatai alapján például kiemelt szerepet kap az egyénre szabott oktatás. A diákok nem kották és vizsgák mentén haladnak, hanem a saját útjukat járhatják, miközben folyamatosan közösen zenélnek. Az együtt játszás itt nemcsak gyakorlat, hanem szemlélet is: a közösség formálja a zenészt.

A helyi underground élet ismert szervezője, Etlinger Mihály elsősorban a közösségépítő erőt tartja fontosnak. A tervek szerint a tanulók már néhány hónapon belül kisebb zenekarokban próbálhatják ki magukat, és a képzés végén színpadra is állnak. A cél nem csupán az, hogy valaki elsajátítsa a hangszerkezelést, hanem az is, hogy megtapasztalja, mit jelent része lenni egy alkotó közösségnek.

Egyedi a pécsi Rocksuli: a népzene fontos szerepet kap

Különleges színt hoz a képzésbe Katona Bálint, aki a népzene beemeléséért felel. Ez az első Rocksuli az országban, ahol a népzene hangsúlyos része a programnak, hiszen a szervezők szerint a műfaj és a könnyűzene jól kiegészíthetik egymást. A hosszabb távú tervek között szerepelnek produceri és menedzsment-workshopok is, amelyek a fiatalok szakmai fejlődését segítik.

A szervezők azt szeretnék, ha a Rocksuli néhány éven belül a pécsi kulturális élet állandó része lenne. Egy olyan hely, ahonnan nemcsak képzett zenészek kerülnek ki, hanem új formációk, barátságok és közösségek is születnek. 

Az ajtó mindenki előtt nyitva áll: a teljesen kezdők éppúgy jelentkezhetnek, mint azok, akik már rendelkeznek némi tapasztalattal. A Rocksuli így egyszerre kínál lehetőséget tanulásra, fejlődésre és közösségi élményre, és ha beváltja ígéretét, hamar meghatározó műhelyévé válhat a város zenei életének.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu