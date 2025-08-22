1 órája
Elindul a Rocksuli Pécsen: a város ismert zenészei tanítják majd a fiatalokat
Szeptemberben, Pécsen új zenei kezdeményezés indul, amely egyszerre akar tanulási lehetőséget és közösségi teret adni a fiataloknak. A városban hamarosan elstartoló Rocksuli aktív zenészek tapasztalatára építve kínál alternatívát a hagyományos zeneiskolákkal szemben.
A pécsi zenei élet mindig is pezsgő volt, a klubok, fesztiválok és egyetemi rendezvények mellett azonban eddig hiányzott egy olyan hely, ahol a fiatalok közvetlenül, aktív zenészektől tanulhatnak zenélni. Ezt a hiányt igyekszik most betölteni a Rocksuli, amely szeptember közepén nyitja meg kapuit. A kezdeményezés hátterében négy, a városban ismert zenész és szervező áll, akik különböző tapasztalataikat összeadva hozták létre a projektet. A Rocksuli koncepciója nem teljesen ismeretlen Magyarországon: az első intézmény több mint harminc éve Debrecenben indult, és mára több városban is működik. A pécsi változatot Szabó Máté hozta el, aki korábban fesztiválokon és koncerteken dolgozott, és aki szerint a város kulturális közege ideális terep egy ilyen iskolához.
Rutinos zenészek tapasztalataira alapozva oktatnak
A pécsi Rocksuli azonban nem egyszerű másolat: az alapítók hangsúlyozzák, hogy a helyi közösség igényeihez igazítják a programot. A Zenész Ifjúsági Otthon korábbi vezetője, Kerekes Kornél tapasztalatai alapján például kiemelt szerepet kap az egyénre szabott oktatás. A diákok nem kották és vizsgák mentén haladnak, hanem a saját útjukat járhatják, miközben folyamatosan közösen zenélnek. Az együtt játszás itt nemcsak gyakorlat, hanem szemlélet is: a közösség formálja a zenészt.
A helyi underground élet ismert szervezője, Etlinger Mihály elsősorban a közösségépítő erőt tartja fontosnak. A tervek szerint a tanulók már néhány hónapon belül kisebb zenekarokban próbálhatják ki magukat, és a képzés végén színpadra is állnak. A cél nem csupán az, hogy valaki elsajátítsa a hangszerkezelést, hanem az is, hogy megtapasztalja, mit jelent része lenni egy alkotó közösségnek.
Egyedi a pécsi Rocksuli: a népzene fontos szerepet kap
Különleges színt hoz a képzésbe Katona Bálint, aki a népzene beemeléséért felel. Ez az első Rocksuli az országban, ahol a népzene hangsúlyos része a programnak, hiszen a szervezők szerint a műfaj és a könnyűzene jól kiegészíthetik egymást. A hosszabb távú tervek között szerepelnek produceri és menedzsment-workshopok is, amelyek a fiatalok szakmai fejlődését segítik.
A szervezők azt szeretnék, ha a Rocksuli néhány éven belül a pécsi kulturális élet állandó része lenne. Egy olyan hely, ahonnan nemcsak képzett zenészek kerülnek ki, hanem új formációk, barátságok és közösségek is születnek.
Az ajtó mindenki előtt nyitva áll: a teljesen kezdők éppúgy jelentkezhetnek, mint azok, akik már rendelkeznek némi tapasztalattal. A Rocksuli így egyszerre kínál lehetőséget tanulásra, fejlődésre és közösségi élményre, és ha beváltja ígéretét, hamar meghatározó műhelyévé válhat a város zenei életének.