Elindul a Rocksuli Pécsen: a város ismert zenészei tanítják majd a fiatalokat

A pécsi zenei élet mindig is pezsgő volt, a klubok, fesztiválok és egyetemi rendezvények mellett azonban eddig hiányzott egy olyan hely, ahol a fiatalok közvetlenül, aktív zenészektől tanulhatnak zenélni. Ezt a hiányt igyekszik most betölteni a Rocksuli, amely szeptember közepén nyitja meg kapuit. A kezdeményezés hátterében négy, a városban ismert zenész és szervező áll, akik különböző tapasztalataikat összeadva hozták létre a projektet. A Rocksuli koncepciója nem teljesen ismeretlen Magyarországon: az első intézmény több mint harminc éve Debrecenben indult, és mára több városban is működik. A pécsi változatot Szabó Máté hozta el, aki korábban fesztiválokon és koncerteken dolgozott, és aki szerint a város kulturális közege ideális terep egy ilyen iskolához.

A pécsi Rocksuli indulásával újabb zenei formációk születhetnek. Fotó: Kovács Liliána

Rutinos zenészek tapasztalataira alapozva oktatnak

A pécsi Rocksuli azonban nem egyszerű másolat: az alapítók hangsúlyozzák, hogy a helyi közösség igényeihez igazítják a programot. A Zenész Ifjúsági Otthon korábbi vezetője, Kerekes Kornél tapasztalatai alapján például kiemelt szerepet kap az egyénre szabott oktatás. A diákok nem kották és vizsgák mentén haladnak, hanem a saját útjukat járhatják, miközben folyamatosan közösen zenélnek. Az együtt játszás itt nemcsak gyakorlat, hanem szemlélet is: a közösség formálja a zenészt.

A helyi underground élet ismert szervezője, Etlinger Mihály elsősorban a közösségépítő erőt tartja fontosnak. A tervek szerint a tanulók már néhány hónapon belül kisebb zenekarokban próbálhatják ki magukat, és a képzés végén színpadra is állnak. A cél nem csupán az, hogy valaki elsajátítsa a hangszerkezelést, hanem az is, hogy megtapasztalja, mit jelent része lenni egy alkotó közösségnek.