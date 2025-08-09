Rohamosan apad a Duna: Mohácsnál néhány nap alatt másfél méterrel csökken a vízszint.

Mindennek az átlagosnál kevesebb télen esett csapadék az oka. A folyó főbb vízgyűjtő területein jóval kisebb mennyiségű hó halmozódott fel az átlagosnál, az a sokéves minimumhoz közelített. Az elmúlt évtizedekben egyébként ez az érték 2013-ban volt a legmagasabb – ennek következményeit sajnos megtapasztalhattuk.

Egyébként amióta mérik, még soha nem volt olyan alacsony a folyó vízállása, mint 2018-ban, akkor egyre-másra dőltek meg a negatív csúcsok, Mohácsnál azóta 55 centiméter számít az új kisvízi rekordnak.

Éppen az ilyen előzmények miatt számított kisebb meglepetésnek, hogy tavaly tavasszal és nyár elején a megszokottnál magasabb volt a vízállás, hónapokig közepes volt a folyó vízszintje, s aztán egy komoly árhullám is levonult a Dunán. Ezt követően azonban változott a vízjárás, s a Duna ismét igen alacsony.

A hajósok sem örülnek

A hajósokat is aggasztja a tartósan alacsony vízjárás, a 150 centis víz ugyanis kritikus határnak számít, az alatt a nagyobb merülési mélységű hajókat csak félig rakodják, nehogy zátonyra fussanak.

2011 őszén a teljes hajóforgalom leállt, több héten keresztül vesztegeltek a vízi járművek az országhatártól délre.

A rév mohácsi oldalán egyébként megfigyelhető, milyen jó szolgálatot tesz a néhány évvel ezelőtt meghosszabbított rámpa, aminek köszönhetően a komp forgalma zavartalan, jellemzően nem kellett korlátozásokat elrendelni még kis víznél sem.