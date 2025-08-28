augusztus 28., csütörtök

Megtelt a tér

58 perce

Fergeteges hangulat Komlón: így ünnepelték a Roma Napot!

Címkék#Polics József#Komlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat#roma kultúra

Augusztus 23-án ismét megtelt élettel a komlói Zrínyi tér, ahol zenével, tánccal és gasztronómiai különlegességekkel ünnepelték a helyiek a Roma Napot. A rendezvény központi üzenete a roma kultúra értékeinek bemutatása és a közösségi összetartozás hangsúlyozása volt.

Jusztin Levente

A programot idén is Szilvási István műsorvezetése kísérte, a megnyitót pedig Dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő tartotta, aki kiemelte: a roma kultúra sokszínűsége olyan örökség, amelyre mindenki büszke lehet. Hasonló gondolatokat fogalmazott meg Orsós Ferenc önkormányzati képviselő is, aki szerint a rendezvény igazi közösségépítő alkalom, amely jövőre is visszavárja a komlóiakat.

roma kultúra Komlón
Komlón újra a roma kultúra került középpontba
Forrás: Komlói Újság

A jelenlévőket Szigeti Ádám, a Komlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is köszöntötte, majd Polics József polgármester szólt a közönséghez. A városvezető a Fekete Láng Egyesület és a roma önkormányzat példamutató munkáját méltatta, kiemelve, hogy az általuk képviselt értékek nemcsak helyben, hanem országosan és nemzetközi szinten is elismerést arattak.

Színvonalas műsorral mutatták be a roma kultúra sokszínűségét

A Komlói Újság beszámolója szerint a kulturális program egész nap színes színpadi produkciókkal várta az érdeklődőket: fellépett többek között a Mohácsi Tambura Zenekar, a Szörényi Vadrózsák, a Chache Rom, a Kisvaszari Vörös Rózsák és a Liliom Tánc Egyesület is. A közönséget a Roma Nap sztárfellépői, a Romengo és a Khamoro együttesek fergeteges hangulata varázsolta el.

A zenés és táncos műsorok mellett a hagyományos roma ételek is nagy sikert arattak, ezzel is erősítve a kulturális hagyományok megőrzését. A rendezvényt a Komlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a Fekete Láng Érdekvédelmi Egyesület szervezte.

 

