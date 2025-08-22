27 perce
Újra fellép nálunk a Baranyában botrányt okozó sztár – ezúttal vajon meg is érkezik?
Vajon ezúttal megérkezik? Rostás Dorina a legutóbb sokak szerint cserben hagyta a rajongókat, később elmondta, hogy miért nem jelent meg.
A legutóbb sokan várták, de hiába. Később rosszullétre hivatkozott.
Két hónapja számoltunk be arról a bama.hu-n, hogy nem szólt a „Buli, buli” Vajszlón, hiába várták több százan a sztárfellépőt június 14-én este – Rostás Dorina nem jelent meg Baranya vármegyében. A helyiek természetesen kiakadtak, a szervezők elmondták lapunknak, hogy tehetetlenül álltak a történtek előtt: hiába fizették ki a foglalót is előre a sztárfellépőnek, ő nem jelent meg az előre leegyeztetett helyen és időpontban. Ezt követően pedig a telefont sem vette fel nekik. A fiatal énekes később arról posztolt, hogy egy rosszullét miatt maradtak távol a rendezvénytől, és sajnálják, hogy nem értesítettek senkit. Felajánlották, hogy rendezik az anyagi részét a történetnek, majd azt is, hogy ingyen fellépnek Vajszlón, ám ezzel a helyiek nem kívántak élni. Egyes információk szerint azonban egy másik helyen lépett fel, Vajszlótól 230 kilométerre. A botrányt követően tehát végképp felettébb érdekes lesz, hogy augusztus 23-án ismét vármegyénkben van tervezett fellépése.
A mohácsi Kakasfőző Fesztivál programjában sztárvendégként szerepel Rostás Dorina
Első alkalommal rendezik meg Mohácson a Mohácsi Roma Önkormányzat szervezésében a Kakasfőző Fesztivált az előttünk álló hétvégén, amelynek programjában a főzőverseny mellett kulturális programok is szerepelnek. Az augusztus 23-i rendezvény sztárvendége pedig Rostás Dorina lesz.
Dorina botrányt okozott a legutóbb, ezúttal viszont nagyon számítanak rá
A helyiek között már meg is indult a találgatás: vajon ezúttal megjelenik-e a fiatal énekes, akinek több száz rajongója van Baranya vármegyében is.
A tehetséges énekes pár éve robbant be a köztudatba, amikor a fiatalok körében népszerű zenéket készített, ikonikus számát több, mint 2 millióan hallgatták meg a Youtube videómegosztón: slágere elterjedése óta rengetegen csak „Buli Dorinaként” hivatkoznak rá.