Senki nem marad szárazon: rekordkísérlettel próbálkoznak Harkányban

Jusztin Levente
Senki nem marad szárazon: rekordkísérlettel próbálkoznak Harkányban

Augusztus 23-án különleges program színesíti a harkányi XXX. Fürdőfesztivált: 14 és 15 óra között a Lepke medencénél rendezik meg az Országos Vízipisztoly Csatát. A Magyar Fürdőszövetség országos rekordkísérletéhez Harkány is csatlakozik, így a résztvevők egy óra leforgása alatt közösen próbálják megdönteni a vízipisztolyos részvételi csúcsot. Az első 500 érkező vízipisztolyt kap, a többieknek saját eszközt kell hozniuk. A szervezők minden korosztályt szívesen látnak, a részvétel feltétele mindössze a fürdőbelépő megváltása és a vízi játék iránti lelkesedés.

 

