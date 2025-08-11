Nem semmi
1 órája
Senki nem marad szárazon: rekordkísérlettel próbálkoznak Harkányban
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Fotó: Sergey Novikov
Augusztus 23-án különleges program színesíti a harkányi XXX. Fürdőfesztivált: 14 és 15 óra között a Lepke medencénél rendezik meg az Országos Vízipisztoly Csatát. A Magyar Fürdőszövetség országos rekordkísérletéhez Harkány is csatlakozik, így a résztvevők egy óra leforgása alatt közösen próbálják megdönteni a vízipisztolyos részvételi csúcsot. Az első 500 érkező vízipisztolyt kap, a többieknek saját eszközt kell hozniuk. A szervezők minden korosztályt szívesen látnak, a részvétel feltétele mindössze a fürdőbelépő megváltása és a vízi játék iránti lelkesedés.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre